Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 12 de noviembre

Cada noche, miles de colombianos prueban su suerte con el Super Astro Luna, uno de los juegos más populares del país, por su dinámica simple y sus grandes premios.

Este martes 12 de noviembre de 2025, el sorteo volvió a emocionar a los apostadores con la revelación del número y signo ganador.

Resultado del Súper Astro Luna del 12 de noviembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna fue XXXX con el signo XXX, según informó la empresa operadora.

Este resultado corresponde al sorteo nocturno, que se realiza aproximadamente a las 10:40 p. m., momento en que los jugadores esperan conocer si la suerte les sonríe.

El Super Astro Luna se juega todos los días de la semana, y entrega premios que pueden llegar hasta los $42 millones de pesos si se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal.

Además, existen categorías de ganancia por acertar combinaciones parciales, como las tres o dos cifras más el signo, o incluso solo el número sin el signo.

Este sorteo es supervisado por Coljuegos y los resultados oficiales se publican minutos después en los canales autorizados, incluyendo la página oficial del Super Astro y las plataformas de chance a nivel nacional.

¿Cuántos premios entrega y cómo participar?

Cada sorteo del Super Astro Luna reparte más de 2.000 premios en todo el país, gracias a las distintas combinaciones ganadoras. Los jugadores pueden participar con una apuesta mínima de $1.000 pesos, escogiendo su número de cuatro cifras y su signo zodiacal favorito.

La ventaja del juego es su accesibilidad, ya que se puede apostar desde cualquier punto autorizado o de manera virtual. La mezcla de azar, emoción y la posibilidad de ganar desde una pequeña inversión lo mantiene como uno de los juegos más queridos por los colombianos.