Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 17 de noviembre de 2025

¡Se conocieron los ganadores del festivo tras el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

noviembre 17 de 2025
07:00 p. m.
Este lunes festivo 17 de noviembre de 2025, se volvió a sortear el Super Astro Luna.

De cara al final de año, las personas están buscando ingresos extra y, por lo tanto, pusieron a prueba su suerte.

Y, en medio de esa coyuntura, varios lograron acertar la combinación ganadora y podrán acercarse a las oficinas autorizadas para cobrar.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal hizo parte de la combinación ganadora del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 17 de noviembre de 2025

A las 8:30 de la noche, la presentadora del Super Astro Luna indicó que el número ganador en el último sorteo fue XXXX.

Asimismo, reveló que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora en esta oportunidad fue XXXX.

De esa manera, las personas que hayan acertado el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, son las ganadoras de 42.000 veces lo apostado.

Además, los otros premios son:

  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Recuerde que todos los sorteos del Super Astro Luna se transmiten en vivo en Youtube para asegurar la transparencia.

Así se seguirá jugando el Super Astro Luna

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el próximo martes 18 de noviembre de 2025.

Sin embargo, en esa oportunidad, por ser entre semana, volverá a su horario habitual. Es decir, se jugará a las 10:50 de la noche.

Tenga presente que el resultado exacto se encontrará aquí en el portal web de Noticias RCN y que, posteriormente, podrá ser consultado en la página oficial del Super Astro.

 

 

