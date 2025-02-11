Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 2 de noviembre de 2025
¡Ya puede descubrir si ganó con el Super Astro Luna de este 2 de noviembre! Consulte el resultado exacto aquí.
07:00 p. m.
Este 2 de noviembre de 2025, en el cierre del primer fin de semana de noviembre, el Super Astro Luna siguió dejando varios ganadores.
Los apostadores escogieron su número de confianza y se la 'jugaron' por uno o los doce signos zodiacales. De esa manera, con las decisiones tomadas, estuvieron atentos del sorteo que se emitió a las 8:30 de la noche.
Sin embargo, en caso de que usted no haya podido seguir la transmisión en vivo que se emitió por Youtube, puede descubrir el resultado exacto aquí en Noticias RCN.
Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de noviembre de 2025
Las balotas comenzaron a moverse al tiempo, como siempre ocurre, y la presentadora comunicó que el número ganador fue XXXX.
Asimismo, unos segundos después, agregó que el signo zodiacal que se posicionó como el ganador fue XXXX.
Este resultado estuvo avalado por el delegado de Coljuegos, que monitoreó el sorteo para evitar irregularidades y asegurar la transparencia.
En consecuencia, los ganadores pueden acercarse a las oficinas de Su Red o SuperGiros para cobrar sus premios, siempre y cuando tengan como sustentar su mayoría de edad y hayan guardado el tiquete de la apuesta en buen estado.
Y es que ese último documento es fundamental debido a que es la única manera que tienen los funcionarios de Su Red y SuperGiros para verificar el número y el signo zodiacal escogido.
¿Quiénes ganan en el Super Astro Luna?
Los apostadores pueden ganar en el Super Astro Luna en los siguientes tres escenarios:
- Si aciertan el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, obtienen 42.000 veces lo apostado.
- Si aciertan el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, obtienen 1.000 veces lo apostado.
- Si aciertan el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, obtienen 100 veces lo apostado.