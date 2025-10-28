Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de octubre

El esperado sorteo de la noche del juego Súper Astro Luna se realizó este martes 28 de octubre de 2025, y miles de apostadores en Colombia aguardaban con ilusión conocer la combinación ganadora.

A través de la transmisión oficial, se reveló el número ganador junto con su signo zodiacal correspondiente, lo que desató la emoción entre quienes tienen tiquetes del sorteo.

Resultado del Súper Astro Luna hoy 28 de octubre de 2025

La combinación ganadora del sorteo de esta noche fue X X X X, del signo zodiacal X.

Los apostadores que acertaron las cuatro cifras en el orden exacto y el signo correspondiente obtienen el premio mayor, cuyo monto depende del valor apostado.

En esta modalidad, además, también se entregan premios menores a quienes aciertan tres cifras más signo, o dos cifras más signo, según las reglas del juego.

¿Qué deben hacer los ganadores y qué revisar?

Si resultaste ganador, recuerda conservar tu tiquete original en perfecto estado —sin tachones ni enmendaduras— y presentar tu documento de identidad para reclamar el premio.

Los montos menores se pueden reclamar en puntos autorizados como Su Red o SuperGiros, mientras que los mayores requieren los procedimientos habituales ante la entidad reguladora.

Es esencial revisar que el tiquete coincida con la fecha del sorteo y la combinación ganadora publicada. Algunos medios especializados insisten: “las probabilidades siguen siendo bajas, pero quienes apuestan siguen teniendo la ilusión intacta”.