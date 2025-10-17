CANAL RCN
Resultado Super Astro Luna hoy 17 de octubre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy viernes 17 de octubre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Resultado Super Astro Luna hoy 17 de octubre: número ganador del último sorteo
Foto: redes sociales

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
07:48 p. m.
La emoción crece entre los jugadores colombianos: ya se conocen los resultados del Super Astro Luna correspondientes al sorteo del viernes 17 de octubre de 2025.

Muchos esperan que sus apuestas coincidan con la combinación ganadora, mientras los canales oficiales revelan los detalles del premio.

Resultado del Super Astro Luna hoy 17 de octubre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna para hoy fue: X X X X (cuatro cifras) y el signo zodiacal: XXX.

¿Cuál es el horario y condiciones para reclamar el premio?

El sorteo del Super Astro Luna se celebra habitualmente todos los días, y los resultados se conocen en horario nocturno.

Para reclamar un premio menor a 48 UVT, el ganador debe presentar el tiquete original, su documento de identidad y diligenciar el formato correspondiente si aplica. Para premios mayores, suelen exigir más requisitos bancarios y validaciones legales.

Otros datos clave del sorteo

Cuando se acierta el número completo y el signo zodiacal, el premio puede multiplicar por hasta 42.000 veces el valor apostado.

Las cifras parciales con dos o tres dígitos también tienen pagos escalonados, que permiten premios sustanciales aún sin acertar la combinación completa.

Como medida de seguridad, las versiones oficiales del resultado aparecen en el sitio de Super Astro o en el portal de Noticias RCN.

