Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 18 de octubre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 18 de octubre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 18 de octubre
Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
10:45 p. m.
El Super Astro Luna, una de las loterías más populares de Colombia, ya tiene resultado oficial para su sorteo de este sábado, 18 de octubre de 2025.

Varios jugadores participaron con la ilusión de acertar el número y el signo ganador, que cada noche entrega millonarios premios a quienes logran combinar correctamente ambas apuestas.

Este sorteo se realiza todas las noches y permite ganar hasta $42 millones de pesos al acertar el número de cuatro cifras y el signo zodiacal correspondiente.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de octubre de 2025

El resultado del Super Astro Luna del 18 de octubre de 2025 fue:

  • Número ganador: 9516
  • Signo zodiacal: Acuario

Los jugadores pueden verificar su resultado en los puntos oficiales Super Astro, así como en la página web y canales digitales autorizados.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras (0000 al 9999) y uno de los 12 signos zodiacales.

Si acierta ambos, gana el premio mayor. También hay categorías de ganancia por coincidencias parciales, como los tres o dos últimos números del resultado.

El Super Astro Luna se transmite en vivo cada noche y su versión diurna, el Super Astro Sol, se realiza al mediodía.

Los apostadores deben recordar que este juego es operado bajo la vigilancia de Coljuegos, garantizando transparencia y seguridad en cada sorteo.

