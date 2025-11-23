Resultado Super Astro Luna HOY 23 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Las emociones del Super Astro Luna no pararon durante este domingo 23 de noviembre de 2025.

El sorteo empezó a las 8:30 de la noche, como todos los días festivos, y dejó una gran cantidad de ganadores.

El resultado fue monitoreado por un delegado de Coljuegos y avalado tras no identificar ninguna irregularidad.

¿Cuál fue el número y el signo ganador en este último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 23 de noviembre de 2025

Las balotas, que comenzaron a moverse apenas el reloj marcó las 8:30 de la noche, decidieron que el número ganador fue XXXX.

Asimismo, indicaron que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora del Super Astro Luna fue XXXX.

En ese sentido, usted es uno de los afortunados de esta noche si adivinó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

¿Cómo efectuar los cobros de los premios del Super Astro Luna?

Si usted fue uno de los ganadores del Super Astro Luna, puede reclamar los montos económicos que le corresponden de la siguiente manera:

Tiene que acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros. Una vez lo atienda un funcionario, debe presentar su cédula de ciudadanía. Luego de que verifiquen su mayoría de edad, tiene que mostrar el tiquete de la apuesta en buen estado para que se verifique el número y el signo zodiacal escogido. Dependiendo del valor que le corresponda, pueden pedirle una certificación bancaria que no exceda los 30 días y el formato SIPLAFT.

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el 24 de noviembre de 2025, a las 10:50 de la noche, y el resultado podrá visualizarse aquí en el portal web de Noticias RCN.