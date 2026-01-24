Resultado Super Astro Luna: número y signo zodiacal OFICIAL hoy 24 de enero de 2026 en último sorteo

El Super Astro Luna se volvió a sortear este 24 de enero de 2026 y despertó la atención de la mayoría de apostadores.

Este juego de azar, que es uno de los más populares de Colombia y entrega un premio mayor de 42.000 veces lo apostado, se jugó a las 10:42 de la noche, como es habitual todos los sábados.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal lo acompañó? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 24 de enero de 2026 en último sorteo

A las 10:42 de la noche, las balotas comenzaron a moverse y, al detenerse, revelaron que el número de cuatro cifras que favoreció a los apostadores fue XXXX.

Tenga en cuenta que usted comienza a posicionarse como uno de los ganadores si acertó los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Sin embargo, para que la alegría sea definitiva, también debió acertar el signo zodiacal XXXX, que fue el que estuvo del lado de la suerte en esta ocasión.

Cada una de las apuestas pudieron realizarse con montos económicos entre los 500 y los 10.000 pesos y, para poder cobrar el premio, no solo es necesario presentar la cédula de ciudadanía, sino que también el tiquete en buen estado.

Recuerde que la tabla de premios en el Super Astro Luna es la siguiente:

42.000 veces lo apostado como premio mayor (por acertar el signo y los cuatro números).

1.000 veces lo apostado como segundo premio (por acertar el signo y los tres primeros números).

100 veces lo apostado como tercer premio (por acertar el signo y los dos primeros números).

¿Cuándo será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna volverá a jugarse el domingo 25 de enero de 2026, a las 8:30 de la noche.

Apenas el número y el signo zodiacal sean revelados en vivo, usted podrá descubrir el resultado exacto aquí en Noticias RCN.