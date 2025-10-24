Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de octubre de 2025

En la noche de este 24 de octubre de 2025 hubo intriga, expectativa, sorpresa y júbilo. La razón fue que se llevó a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

A portas del inicio del fin de semana, los apostadores soñaron con obtener un ingreso extra y pusieron a prueba sus números y signos zodiacales de confianza.

Sin embargo, solo algunas personas fueron las afortunadas. ¿Qué número hizo parte de la combinación ganadora? ¿Cuál signo zodiacal fue el que permitió celebrar en ese último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 24 de octubre de 2025

Las balotas iniciaron a moverse a las 10:50 de la noche y determinaron que el número de cuatro cifras que fue declarado como el ganador fue XXXX.

Asimismo, la última balota también reveló que el signo zodiacal que estuvo favorecido por la suerte en esta oportunidad fue XXXX.

Cada uno de los ganadores podrán cobrar sus premios en las oficinas de Su Red o SuperGiros. Para ese proceso, necesitan:

Llevar la cédula de ciudadanía para que se compruebe su mayoría de edad.

Mostrar el tiquete de la apuesta en buen estado para que se verifique el número y el signo zodiacal que escogieron.

¿Cuándo se sortea el Super Astro Luna y a qué horas?

El Super Astro Luna se sortea todas las noches, de domingo a domingo.

No obstante, es fundamental tener claro que hay tres horarios diferentes:

De lunes a viernes es a las 10:50 de la noche.

Los sábados es a las 10:42 de la noche.

Los domingos y festivos es a las 8:30 de la noche.

Todos los sorteos se transmiten en vivo por Youtube para asegurar la transparencia y, además, cada uno de los resultados se pueden consultar aquí en el portal de Noticias RCN.