Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo zodiacal OFICIAL hoy 21 de enero de 2026

¡Siguen habiendo afortunados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 21 de enero! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
08:40 p. m.
El Super Astro Luna continuó su actividad este 21 de enero de 2026, a las 10:50 de la noche.

Después de que los apostadores escogieron su número y su signo zodiacal, esperaron el sorteo con ansias y varios se llevaron la sorpresa que esperaban.

¿Quiénes obtuvieron el premio mayor? ¿Cuál fue la combinación ganadora? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 21 de enero de 2026 en último sorteo

Cuando las balotas se comenzaron a detener, todos los apostadores pudieron ver que el número favorecido por el azar en el Super Astro Luna de este 21 de enero fue XXXX.

Además, la presentadora del sorteo, ante el delegado de Coljuegos, también reveló que el signo zodiacal que estuvo del lado de la suerte fue XXXX.

Este juego de azar, como ya es habitual, fue transmitido en Youtube para asegurar la legalidad y transparencia. Por lo tanto, en caso de que usted haya sido uno de los ganadores, puede acercarse de inmediato a una de las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

Tenga presente que para participar en el Super Astro Luna debe ser mayor de edad y comprobarlo con su respectiva cédula de ciudadanía.

Además, tampoco debe tener ningún tipo de problema con los juegos de azar.

Estos han sido los últimos números y signos zodiacales en el Super Astro Luna

Varios apostadores han podido celebrar tras los Super Astro Luna que se han sorteado recientemente.

Las combinaciones ganadoras han sido:

  • 15 de enero de 2026: 6543 - Acuario.
  • 16 de enero de 2026: 1860 - Libra.
  • 17 de enero de 2026: 3042 - Virgo.
  • 18 de enero de 2026: 2704 - Sagitario.
  • 19 de enero de 2026: 8041 - Tauro.
  • 20 de enero de 2026: 5496 - Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el 22 de enero de 2026 y el resultado lo podrá encontrar aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

