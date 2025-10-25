Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 25 de octubre de 2025

En el inicio del fin de semana, los apostadores esperaron con mucha intriga el sorteo del Super Astro Luna y se emocionaron al máximo.

Cada uno de los participantes tuvieron la expectativa de obtener un ingreso extra y seleccionaron con esperanza sus números y signos zodiacales. ¿Quiénes fueron los afortunados?

Descubra el resultado exacto del más reciente Super Astro Luna aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 25 de octubre de 2025

En la última jornada del Super Astro Luna, el número de cuatro cifras que fue amparado por el azar fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que completó esa combinación ganadora fue XXXX.

Los ganadores pueden acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros, con su cédula y el tiquete de la apuesta en buen estado, para cobrar el monto económico que les corresponda.

Además, es fundamental que tengan en cuenta que se les pueden pedir los siguientes documentos adicionales:

Formato SIPLAFT (para premios entre los 48 y 181 UVT).

Certificación bancaria que no exceda los 30 días (para premios superiores a los 182 UVT).

¿A qué hora es el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna nunca tiene jornada de descanso y es así como se continuará sorteando en la noche del domingo 26 de octubre de 2025.

Sin embargo, es importante que los apostadores recuerden que el sorteo no iniciará a las 10:50 de la noche ni a las 10:42, sino que será a las 8:30 p.m.

Con el objetivo de asegurar la transparencia del juego de azar, el sorteo será transmitido en vivo por Youtube y lo monitoreará un delegado de Coljuegos.

Además, como siempre, el resultado exacto se podrá encontrar aquí en el portal web de Noticias RCN.

Tenga presente que para participar en el Super Astro Luna debe ser mayor de edad y no tener ningún tipo de problema con los juegos de azar.