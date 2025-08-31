Super Astro Luna: número ganador hoy 31 de agosto de 2025

Este domingo, en el último día de agosto, se volvió a sortear el Super Astro Luna, el famoso juego de azar de Colombia.

Los apostadores tuvieron las expectativas de poder ganarse un dinero extra y escogieron sus números y signos zodiacales a primera hora.

Sin embargo, solo algunas personas fueron las afortunadas tras el más reciente sorteo del Super Astro Luna. ¿Quiénes fueron?

Descubra aquí en Noticias RCN el número y el signo zodiacal ganador en el sorteo de este 29 de agosto de 2025.

Resultado Super Astro Luna hoy 29 de agosto de 2025

Las balotas comenzaron a moverse a las 8:30 en punto, ante la presencia de un delegado de Coljuegos, y determinaron que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue XXXX.

Además, en el sorteo también se informó que el signo zodiacal que favoreció a los apostadores del Super Astro Luna durante este 29 de agosto de 2025 fue XXXX.

De esa manera, usted fue uno de los afortunados si adivinó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Tenga en cuenta que, en caso de haber ganado, usted puede acceder a este simulador para conocer cuánto es el monto económico exacto que le corresponde reclamar.

Así se puede utilizar el simulador de premios del Super Astro Luna

Para utilizar el simulador del Super Astro Luna simplemente debe seguir el siguiente paso a paso:

Ingresar a la página oficial del Super Astro Luna. Hacer clic en 'simulador de premios'. Especificar el valor que apostó. Dejar claro si jugó con uno o los doce signos zodiacales. Mirar los valores automáticos que genera el simulador en cada uno de los escenarios que se puede ganar.

Recuerde que el Super Astro Luna se seguirá jugando el lunes 1 de septiembre y que usted podrá conocer el resultado exacto en el portal web de Noticias RCN.