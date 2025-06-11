Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 6 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna tuvo actividad este 6 de noviembre de 2025 y permitió que varios apostadores obtuvieran un ingreso extra.

Los participantes realizaron sus apuestas en línea y en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros. Además, tal y como está estipulado en las reglas, pudieron invertir entre 500 y 10.000 pesos.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal acompañó a esa combinación numérica? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 6 de noviembre de 2025

El número que le dio suerte a los apostadores del Super Astro Luna de este 6 de noviembre de 2025 fue 4361.

Mientras tanto, el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora y permitirá cobrar los premios fue Leo.

Todos los ganadores pueden acercarse a las oficinas de Su Red o SuperGiros para gestionar los cobros que les corresponden. Sin embargo, es fundamental que tengan en cuenta lo siguiente:

En las oficinas de Su Red o SuperGiros se les pedirá la cédula para comprobar la mayoría de edad.

Los ganadores también deberán presentar el tiquete de la apuesta en buen estado para que puedan corroborar el número y el signo zodiacal que escogieron.

En los premios se descuenta la retención en la fuente y el gravamen por movimiento financiero.

¿Cuándo y a qué hora serán los próximos sorteos del Super Astro Luna?

Luego de esta reciente jornada, el Super Astro Luna tendrá actividad el viernes y el fin de semana.

Los horarios en los que se efectuarán los sorteos son:

Viernes 7 de noviembre de 2025: a las 10:50 de la noche.

Sábado 8 de noviembre de 2025: a las 10:42 de la noche.

Domingo 9 de noviembre de 2025: a las 8:30 de la noche.

Recuerde que una vez se efectúen esos sorteos, usted podrá encontrar los respectivos resultados aquí en el portal web de Noticias RCN.