Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 6 de noviembre de 2025

¡Son muchas las personas que están celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 6 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

noviembre 06 de 2025
09:00 p. m.
El Super Astro Luna tuvo actividad este 6 de noviembre de 2025 y permitió que varios apostadores obtuvieran un ingreso extra.

Los participantes realizaron sus apuestas en línea y en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros. Además, tal y como está estipulado en las reglas, pudieron invertir entre 500 y 10.000 pesos.

Resultado del Super Astro Luna hoy 6 de noviembre de 2025

El número que le dio suerte a los apostadores del Super Astro Luna de este 6 de noviembre de 2025 fue 4361.

Mientras tanto, el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora y permitirá cobrar los premios fue Leo.

Todos los ganadores pueden acercarse a las oficinas de Su Red o SuperGiros para gestionar los cobros que les corresponden. Sin embargo, es fundamental que tengan en cuenta lo siguiente:

  • En las oficinas de Su Red o SuperGiros se les pedirá la cédula para comprobar la mayoría de edad.
  • Los ganadores también deberán presentar el tiquete de la apuesta en buen estado para que puedan corroborar el número y el signo zodiacal que escogieron.
  • En los premios se descuenta la retención en la fuente y el gravamen por movimiento financiero.

¿Cuándo y a qué hora serán los próximos sorteos del Super Astro Luna?

Luego de esta reciente jornada, el Super Astro Luna tendrá actividad el viernes y el fin de semana.

Los horarios en los que se efectuarán los sorteos son:

  • Viernes 7 de noviembre de 2025: a las 10:50 de la noche.
  • Sábado 8 de noviembre de 2025: a las 10:42 de la noche.
  • Domingo 9 de noviembre de 2025: a las 8:30 de la noche.

Recuerde que una vez se efectúen esos sorteos, usted podrá encontrar los respectivos resultados aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

