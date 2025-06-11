Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 6 de noviembre de 2025
¡Son muchas las personas que están celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 6 de noviembre! Descubra el resultado exacto.
09:00 p. m.
El Super Astro Luna tuvo actividad este 6 de noviembre de 2025 y permitió que varios apostadores obtuvieran un ingreso extra.
Los participantes realizaron sus apuestas en línea y en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros. Además, tal y como está estipulado en las reglas, pudieron invertir entre 500 y 10.000 pesos.
¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal acompañó a esa combinación numérica? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.
Resultado del Super Astro Luna hoy 6 de noviembre de 2025
El número que le dio suerte a los apostadores del Super Astro Luna de este 6 de noviembre de 2025 fue 4361.
Mientras tanto, el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora y permitirá cobrar los premios fue Leo.
Todos los ganadores pueden acercarse a las oficinas de Su Red o SuperGiros para gestionar los cobros que les corresponden. Sin embargo, es fundamental que tengan en cuenta lo siguiente:
- En las oficinas de Su Red o SuperGiros se les pedirá la cédula para comprobar la mayoría de edad.
- Los ganadores también deberán presentar el tiquete de la apuesta en buen estado para que puedan corroborar el número y el signo zodiacal que escogieron.
- En los premios se descuenta la retención en la fuente y el gravamen por movimiento financiero.
¿Cuándo y a qué hora serán los próximos sorteos del Super Astro Luna?
Luego de esta reciente jornada, el Super Astro Luna tendrá actividad el viernes y el fin de semana.
Los horarios en los que se efectuarán los sorteos son:
- Viernes 7 de noviembre de 2025: a las 10:50 de la noche.
- Sábado 8 de noviembre de 2025: a las 10:42 de la noche.
- Domingo 9 de noviembre de 2025: a las 8:30 de la noche.
Recuerde que una vez se efectúen esos sorteos, usted podrá encontrar los respectivos resultados aquí en el portal web de Noticias RCN.