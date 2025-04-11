Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 4 de noviembre de 2025

En esta primera semana de noviembre, el Super Astro Luna volvió a jugarse y causó emociones en múltiples hogares colombianos.

El sorteo empezó a las 10:50 de la noche y los apostadores pudieron ser testigos de su suerte a través de la transmisión en vivo que se emitió en Youtube.

No obstante, en caso de que usted haya participado, pero no se haya enterado del número y el signo ganador, puede hacerlo aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted logró ganar este 4 de noviembre de 2025? Entérese.

Resultado del Super Astro Luna hoy 4 de noviembre de 2025

En el momento en el que las balotas se detuvieron, la presentadora del Super Astro Luna comunicó con claridad que el número que contó con suerte fue 7635.

Asimismo, también reveló que el signo zodiacal que estuvo del lado del azar y acompañó la combinación ganadora fue Cáncer.

Tras esa revelación, el delegado de Coljuegos avaló el resultado y comunicó que no se presentó ninguna irregularidad.

En consecuencia, los ganadores pueden hacer presencia en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar los premios monetarios que les corresponde.

La tabla de premios, tal y como está estipulado en las reglas del Super Astro Luna, sigue siendo la siguiente:

42.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuáles han sido los últimos resultados en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, como es habitual, se siguió jugando durante el fin de semana y dejó varios ganadores.

Los resultados fueron los siguientes: