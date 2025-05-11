Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 5 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna, el juego de azar del que están pendientes noche a noche los apostadores, se sorteó este 5 de noviembre de 2025.

Como siempre ocurre entre semana, el resultado se reveló a las 10:50 de la noche y los participantes pudieron ver el movimiento de las balotas a través de la transmisión que se emite en vivo en Youtube.

No obstante, si usted aún no sabe si puede celebrar o no, tiene la oportunidad de conocer el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

¿Será que su número y signo zodiacal contaron con suerte? Conozca qué fue lo que ocurrió.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de noviembre de 2025

Esta vez, la presentadora del Super Astro Luna anunció con mucho entusiasmo que los apostadores ganaron con el número 4708.

No obstante, recordó que para poder celebrar no solo se necesitaba acertar el número, sino que también el signo zodiacal Géminis.

Los participantes que ganaron fueron aquellos que le atinaron al signo, pero también a los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

En cada uno de esos escenarios, los premios son los siguientes:

42.000 veces lo apostado por el signo y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cómo puedo saber de cuánto es mi premio económico por ganar en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, en su página web oficial, tiene un simulador para que los apostadores conozcan los montos exactos que les corresponde reclamar en caso de ganar.

Para utilizarlo se deben seguir los siguientes pasos: