CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 5 de noviembre de 2025

¡Varios apostadores ya pueden cobrar sus premios tras el sorteo del Super Astro Luna de este 5 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
08:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna, el juego de azar del que están pendientes noche a noche los apostadores, se sorteó este 5 de noviembre de 2025.

Como siempre ocurre entre semana, el resultado se reveló a las 10:50 de la noche y los participantes pudieron ver el movimiento de las balotas a través de la transmisión que se emite en vivo en Youtube.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 4 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 4 de noviembre de 2025

No obstante, si usted aún no sabe si puede celebrar o no, tiene la oportunidad de conocer el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

¿Será que su número y signo zodiacal contaron con suerte? Conozca qué fue lo que ocurrió.

Resultado del Super Astro Luna hoy 5 de noviembre de 2025

Esta vez, la presentadora del Super Astro Luna anunció con mucho entusiasmo que los apostadores ganaron con el número 4708.

No obstante, recordó que para poder celebrar no solo se necesitaba acertar el número, sino que también el signo zodiacal Géminis.

Los participantes que ganaron fueron aquellos que le atinaron al signo, pero también a los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

En cada uno de esos escenarios, los premios son los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por el signo y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cómo puedo saber de cuánto es mi premio económico por ganar en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, en su página web oficial, tiene un simulador para que los apostadores conozcan los montos exactos que les corresponde reclamar en caso de ganar.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 2 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 2 de noviembre de 2025

Para utilizarlo se deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página web oficial del Super Astro.
  • Hacer clic en la opción 'Super Astro', situada en la parte superior.
  • Dirigirse a 'Simulador de premios'.
  • Señalar si se jugó con uno o con los doce signos.
  • Especificar cuánto se apostó.
  • Esperar a que el sistema, de manera automática, muestre los valores económicos que corresponde cobrar.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Colpensiones hace nuevo llamado a jubilados por trámite importante: pueden quedar sin pensión

Salario mínimo

Así quedaría el salario mínimo en 2026 con aumentos máximos o mínimos, esto dicen los datos

Comercio

Estos fueron los carros más vendidos de octubre en Colombia: ranking dejó sorpresas

Otras Noticias

Diego Armando Maradona

Anuncian la fecha en la que comenzará el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

En pocos días se cumplirán cinco años desde que Maradona murió.

Masterchef Celebrity Colombia

Shock y lágrimas en MasterChef Celebrity Colombia 2025: quedó eliminado este importante participante

Tras uno de los retos más complejos de MasterChef Celebrity Colombia 2025, los chefs notificaron el nuevo eliminado. ¿Quién fue?

Disidencias de las Farc

Audios con los que las disidencias estarían instrumentalizando a la población en Meta

Champions League

Así avanza la tabla de la Champions League: los colombianos sorprenden

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?