Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 7 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna, como todas las noches, despertó el interés de una gran cantidad de apostadores durante este 7 de noviembre de 2025.

Luego de que se anunciaron los ganadores del penúltimo sorteo, varias personas quisieron poner a prueba su suerte e hicieron una inversión con montos entre los 500 y los 10.000 pesos.

¿Cuál fue el número que hizo parte de la combinación ganadora del último sorteo del Super Astro Luna? ¿Qué signo zodiacal lo acompañó? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 7 de noviembre de 2025

Las balotas determinaron que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador del último sorteo del Super Astro Luna fue XXXX.

Además, también revelaron que el signo zodiacal que acompañó a ese número fue XXXX.

Tenga en cuenta que para ganar necesita cumplir alguno de estos tres escenarios:

Adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

Adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Los premios en cada uno de esos casos son los siguientes:

42.000 veces lo apostado. 1.000 veces lo apostado. 100 veces lo apostado.

Así se jugará el Super Astro Luna durante el fin de semana

El Super Astro Luna, como ya es habitual, seguirá teniendo actividad a lo largo de todo el fin de semana.

Sus horarios serán los siguientes:

El sábado se sorteará a las 10:42 de la noche.

El domingo se conocerán los resultados a las 8:30 de la noche.

Tenga en cuenta que, una vez se lleven a cabo cada uno de esos sorteos, usted podrá encontrar el número y el signo ganador aquí en el portal web de Noticias RCN.