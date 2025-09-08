CANAL RCN
Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de agosto de 2025

¿Ya se enteró del último resultado del Super Astro Luna? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
08:30 p. m.
Este sábado 9 de agosto de 2025, continuó viviéndose la emoción del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país.

Los apostadores participaron con la intención de que la suerte les sonriera y pudieran quedarse con alguno de los tres premios. Sin embargo, solo un selecto grupo obtuvieron ese beneficio.

¿Será que usted hizo parte de los ganadores de la última jornada del Super Astro Luna de este 9 de agosto de 2025? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 9 de agosto de 2025

El Super Astro Luna tuvo como número ganador durante este sábado 9 de agosto de 2025 al XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que les permitió sonreír a los apostadores fue XXXX.

Todas las apuestas pudieron realizarse con montos entre los 500 y los 10.000 pesos en las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros. En ese sentido, si usted fue uno de los ganadores, tiene que acercarse a una de las sedes para reclamar su premio.

Tenga en cuenta que aparte de exigirle la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado, los funcionarios pueden pedirle el formato SIPLAFT y una certificación bancaria que no supere los 30 días.

¿Cuándo vuelve a sortearse el Super Astro Luna?

Tras la emocionante jornada de este sábado 9 de agosto de 2025, el Super Astro Luna volverá a sortearse el domingo 10 de agosto.

Este juego de azar se jugará a las 8:30 de la noche y todos los participantes podrán conocer el resultado exacto en el portal de Noticias RCN.

Los tres horarios que se manejan en el Super Astro Luna son:

  • 10:50 de la noche de lunes a viernes.
  • 10:42 de la noche los sábados.
  • 8:30 de la noche los domingos y festivos.

 

