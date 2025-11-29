CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 29 de noviembre

Resultados del Super Astro Luna del 29 de noviembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo del Super Astro Luna de este sábado 29 de noviembre de 2025 ya se jugó y cientos de apostadores en todo el país estuvieron atentos para conocer si la suerte les sonrió en esta nueva jornada.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025

Esta lotería, que combina números y signos del zodiaco, se ha convertido en una de las más populares entre los colombianos por su mecánica simple y premios atractivos.

A continuación, le contamos cuál fue la combinación ganadora y otros detalles importantes para quienes participaron.

Resultado del Súper Astro Luna del 29 de noviembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de hoy fue XXXX con el signo X.

Los jugadores que acertaron esta combinación podrán reclamar su premio siguiendo las indicaciones oficiales del operador autorizado.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

Como es habitual, el sorteo se realizó en horas de la noche y contó con la verificación de las autoridades encargadas. Si usted no alcanzó a ver la transmisión en vivo, este es el resultado oficial publicado para la jornada.

Vale recordar que el Super Astro Luna permite ganar acertando el número completo, las tres últimas cifras, las dos últimas cifras, la cifra final o combinaciones entre el número y el signo zodiacal. Por eso es una de las apuestas que más participación registra día a día.

Otros detalles del sorteo y próximos resultados

El Super Astro Luna se juega todas las noches, mientras que su versión diurna, el Super Astro Sol, se realiza cada tarde. Esto permite que los colombianos tengan dos oportunidades diarias para poner a prueba su intuición y su signo zodiacal.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Si no tuvo suerte hoy, recuerde que mañana habrá un nuevo sorteo con la misma dinámica: un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco entre los doce disponibles. Lo ideal es verificar siempre los resultados a través de fuentes oficiales para evitar confusiones o fraudes.

El Super Astro sigue posicionándose como una de las apuestas favoritas del país, y miles de jugadores esperan cada jornada que su número sea el próximo en salir. ¡Muchos éxitos en el próximo sorteo!

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

¿Lo pueden multar por prender velitas en un conjunto residencial? Esto dice la ley

Resultados lotería

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario

Educación

¿Su hijo perdió el año? Esta norma permite pedir revisión del caso

Otras Noticias

Abuso a menores

Exconcejal de Chinchiná es enviado a la cárcel tras ser señalado de explotación sexual a menores

El sujeto habría realizado contenido audiovisual en donde las víctimas son expuestas a distintos vejámenes.

Conciertos

Emocionante: el profe Montoya, invitado especial de J Balvin para su concierto

El profesor Luis Fernando Montoya fue invitado especialmente por J Balvin para su concierto de este sábado en Medellín.

Deportes Tolima

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano

Venezuela

Venezuela responde a Trump: califica como “acto hostil y arbitrario” el anuncio sobre su espacio aéreo

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar