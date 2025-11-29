Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 29 de noviembre

El sorteo del Super Astro Luna de este sábado 29 de noviembre de 2025 ya se jugó y cientos de apostadores en todo el país estuvieron atentos para conocer si la suerte les sonrió en esta nueva jornada.

RELACIONADO Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025

Esta lotería, que combina números y signos del zodiaco, se ha convertido en una de las más populares entre los colombianos por su mecánica simple y premios atractivos.

A continuación, le contamos cuál fue la combinación ganadora y otros detalles importantes para quienes participaron.

Resultado del Súper Astro Luna del 29 de noviembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de hoy fue XXXX con el signo X.

Los jugadores que acertaron esta combinación podrán reclamar su premio siguiendo las indicaciones oficiales del operador autorizado.

Como es habitual, el sorteo se realizó en horas de la noche y contó con la verificación de las autoridades encargadas. Si usted no alcanzó a ver la transmisión en vivo, este es el resultado oficial publicado para la jornada.

Vale recordar que el Super Astro Luna permite ganar acertando el número completo, las tres últimas cifras, las dos últimas cifras, la cifra final o combinaciones entre el número y el signo zodiacal. Por eso es una de las apuestas que más participación registra día a día.

Otros detalles del sorteo y próximos resultados

El Super Astro Luna se juega todas las noches, mientras que su versión diurna, el Super Astro Sol, se realiza cada tarde. Esto permite que los colombianos tengan dos oportunidades diarias para poner a prueba su intuición y su signo zodiacal.

Si no tuvo suerte hoy, recuerde que mañana habrá un nuevo sorteo con la misma dinámica: un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco entre los doce disponibles. Lo ideal es verificar siempre los resultados a través de fuentes oficiales para evitar confusiones o fraudes.

El Super Astro sigue posicionándose como una de las apuestas favoritas del país, y miles de jugadores esperan cada jornada que su número sea el próximo en salir. ¡Muchos éxitos en el próximo sorteo!