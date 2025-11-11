Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de noviembre

Este martes 11 de noviembre de 2025, el sorteo del Súper Astro Luna ofreció una nueva oportunidad para que los jugadores colombianos probaran suerte y aspiraran a premios significativos.

A continuación, los detalles del resultado, los pasos para comprobar tu tiquete y recomendaciones para cobrar en caso de haber ganado.

Resultado del Súper Astro Luna del 11 de noviembre de 2025

El número ganador del sorteo fue 4148, correspondiente al signo zodiacal Cáncer.

Este resultado se publicó luego de que el sorteo se realizara en su horario habitual de las 22:50 horas (hora colombiana).

Es importante que verifiques que tu billete coincida exactamente con estos datos —cuatro cifras y el signo zodiacal— para poder reclamar un premio mayor.

¿Cómo reclamar el premio y qué debe tener en cuenta?

Para cobrar un posible premio del Súper Astro Luna es esencial conservar el tiquete en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras, y acudir con tu documento de identidad al punto de venta autorizado que figura en el ticket.

Si el monto del premio es menor a 48 UVT ( Unidad de Valor Tributario), el trámite es más sencillo, pues presentas el tiquete y el documento.

Con montos mayores, puede requerirse diligenciar el formato SIPLAFT y, para premios significativos, una transferencia bancaria.