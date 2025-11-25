Super Astro Luna hoy: resultado del 25 de noviembre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna volvió a llamar la atención de miles de jugadores en todo el país este martes 25 de noviembre de 2025.

Como es habitual, este juego de suerte y azar entrega un premio mayor a quienes logren acertar el número y el signo zodiacal correspondiente, una combinación que cada noche genera expectativa entre los apostadores.

A continuación, te contamos cuál fue la cifra ganadora y el signo asignado para esta jornada, además de otros detalles clave sobre el concurso.

Resultado del Súper Astro Luna del 25 de noviembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de hoy fue: X X X X, acompañado del signo X.

Esta es la combinación oficial revelada para el sorteo nocturno, por lo que quienes hayan acertado completamente podrán reclamar su premio siguiendo los procedimientos establecidos por su operador o punto de apuesta de confianza.

Super Astro Luna, uno de los juegos más populares en Colombia, se caracteriza por permitir escoger un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco, ampliando las posibilidades y la emoción de cada sorteo.

El resultado se publica cada noche y, como siempre, se recomienda verificarlo únicamente en canales oficiales o autorizados.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna y cómo seguir los resultados?

El sorteo del Super Astro Luna se realiza de lunes a domingo, generalmente después de las 10:30 p.m., y es transmitido por los canales oficiales autorizados para juegos de azar en el país.

Sin embargo, también puedes consultar los resultados en plataformas certificadas y sitios de noticias económicas que actualizan la información de manera inmediata una vez finalizado el sorteo.

Además del sorteo Luna, Super Astro cuenta con la modalidad Super Astro Sol, que se juega en la jornada diurna y que también entrega premios millonarios a quienes logren acertar la combinación ganadora.