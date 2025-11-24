CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 24 de noviembre

Resultados del Super Astro Luna del 24 de noviembre de 2025: revisa aquí el número y el signo ganador del último sorteo y verifica si eres uno de los afortunados.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 14 de noviembre
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
08:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Varios colombianos estuvieron atentos este lunes al resultado del Super Astro Luna del 24 de noviembre de 2025, uno de los juegos de azar más seguidos del país por su combinación de números y signos zodiacales.

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

A continuación, te contamos el número ganador, el signo que salió y cómo verificar si acertaste en este último sorteo.

Resultado del Súper Astro Luna del 24 de noviembre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna de este 24 de noviembre de 2025 arrojó como resultado el número XXXX con el signo X.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Quienes acertaron esta combinación podrán reclamar su premio siguiendo los procedimientos habituales establecidos por el operador autorizado del juego.

Este sorteo, que se realiza en horas de la noche, es uno de los más populares gracias a su formato sencillo y a las altas posibilidades de obtener premios si se combina correctamente el número apostado con el signo zodiacal seleccionado.

Cada día, miles de jugadores participan buscando acertar esta fórmula que suele cambiar la suerte de muchos hogares.

¿Cómo reclamar el premio si acertaste?

Si fuiste uno de los afortunados que coincidió con el número y el signo recuerda que debes presentar el tiquete original en perfecto estado ante un punto autorizado.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 21 de noviembre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 21 de noviembre: último sorteo

Los premios menores pueden reclamarse directamente en los puntos de venta, mientras que los montos más altos deben gestionarse a través de las oficinas principales del operador del juego.

Es importante conservar el tiquete sin tachones, daños o alteraciones, ya que este es el único soporte válido para hacer efectivo el pago.

Además, se recomienda verificar el resultado únicamente en canales oficiales o portales reconocidos como Noticias RCN para evitar información errónea.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

Precios de pasajes del TransMilenio y SITP subirían en 2026: así quedarían las nuevas tarifas

Mundial de fútbol

Reconocido banco lanzó tarjeta de crédito del Mundial 2026: beneficios

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Otras Noticias

Automovilismo

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Piloto falleció tras grave accidente durante espectáculo Hot Wheels en parque de Santa Catarina en Brasil.

Viral

“Por qué siempre piensan mal”: Andrea Valdiri aclara los rumores sobre presunta infidelidad

La creadora de contenido se tomó sus redes sociales para hablar sobre la más reciente polémica.

Donald Trump

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios

Alimentos

¡Cuidado con lo que come! Estos alimentos pueden irritar su colon

Ejército Nacional

Ejército anuncia investigaciones internas por señalamientos contra alto oficial