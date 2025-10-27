CANAL RCN
Economía

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 27 de octubre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 27 de octubre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
10:55 p. m.
La noche del lunes 27 de octubre de 2025 trajo una nueva oportunidad para los amantes del azar con el sorteo del Super Astro Luna, una de las loterías más populares de Colombia.

Este juego, que combina números con signos zodiacales, sigue captando la atención de miles de apostadores que sueñan con llevarse el millonario premio acumulado.

Resultado del Super Astro Luna hoy 27 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Super Astro Luna de hoy lunes 27 de octubre de 2025 fue el 5534, del signo Aries.

Los resultados fueron publicados oficialmente por Super Astro, bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia en este tipo de sorteos.

El premio mayor de este juego asciende a más de $42.000 millones de pesos, entregado a quien logre acertar el número completo de cuatro cifras junto al signo zodiacal correspondiente.

¿Cómo se juega y cómo reclamar el premio?

Para participar en el Super Astro Luna, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y un signo zodiacal. El sorteo se realiza dos veces al día: Super Astro Sol en la jornada diurna y Super Astro Luna en la nocturna.

Si resultaste ganador, debes validar tu boleto en un punto de venta autorizado o en el portal oficial del juego. Los premios se pueden reclamar dentro de los 60 días calendario siguientes al sorteo.

