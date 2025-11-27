CANAL RCN
Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025

Resultados de la Lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025: consulta aquí los números ganadores del premio mayor.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
08:46 p. m.
La jornada del 27 de noviembre de 2025 dejó nuevos ganadores en dos de las loterías tradicionales del país.

Los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío despiertan ilusión cada semana, y muchos apostadores esperan estos resultados con la esperanza de llevarse un premio mayor.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 27 de noviembre de 2025

Según las fuentes oficiales de la Lotería de Bogotá, el premio mayor del sorteo de hoy recayó en el número XXXX de la serie XXX.

Este sorteo ofrecía uno de los mayores incentivos del país, lo que enciende el entusiasmo de quienes compraron fracciones en la capital y municipios aledaños. Además del premio principal, se reparten secos y premios menores, cuya lista completa se publica poco después del sorteo.

Los jugadores interesados pueden consultar los resultados oficiales a través del sitio web de la Lotería de Bogotá o medios autorizados minutos después de finalizado el sorteo.

Resultados de la Lotería del Quindío del 27 de noviembre de 2025

En cuanto a la Lotería del Quindío, el resultado del sorteo del 27 de noviembre también arrojó un ganador para su premio mayor: fue el número XXXX de la serie XXX.

Además del premio principal, se entregan diferentes fracciones con valores menores, dirigidas a quienes participaron con billetes completos o fraccionados.

La Lotería del Quindío mantiene un historial de sorteos regulares y publica sus resultados en su portal oficial, donde los apostadores pueden verificar si su número resultó favorecido.

Ambas loterías recuerdan a sus jugadores conservar el billete o fracción hasta verificar los resultados y, en caso de ser ganadores, seguir los protocolos establecidos para reclamar premios.

