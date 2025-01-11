CANAL RCN
Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de noviembre de 2025

¡En este nuevo fin de semana ganaron varios apostadores con el sorteo del Super Astro Sol de este 1 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
02:30 p. m.
En el primer día de noviembre de 2025, el Super Astro Sol tuvo actividad y puso a palpitar a mil el corazón de los apostadores.

Todos, como habitualmente lo hacen, se acercaron a lo largo del día a las oficinas de Su Red o SuperGiros para escoger sus números y signos zodiacales.

¿Será que usted fue una de las personas a las que la suerte las favoreció? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de noviembre de 2025

Ante el delegado de Coljuegos, el azar determinó que el número ganador del Super Astro Sol de este 1 de noviembre fue XXXX.

Además, la última balota también anunció que el signo zodiacal que acompañó al número fue XXXX.

Los ganadores tuvieron que haber acertado el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números. Y, en medio de esa coyuntura, los premios que se pueden reclamar son los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro primeros números.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números.

¿En dónde se pueden cobrar los premios del Super Astro Sol?

Los premios del Super Astro Sol se deben reclamar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

Para los cobros, los funcionarios exigen la presentación de la cédula de ciudadanía y del tiquete de la apuesta en buen estado.

Además, también pueden requerir el formato SIPLAFT y una certificación bancaria que no exceda los 30 días.

Recuerde que el domingo y el lunes habrá jornada de descanso y que el siguiente sorteo será el 2 de noviembre de 2025.

De igual manera, tenga en cuenta que el resultado lo podrá encontrar aquí en el portal de Noticias RCN.

 

