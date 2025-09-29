Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de septiembre de 2025

Este 29 de septiembre de 2025 volvió a sortearse el Super Astro Sol, el popular juego de azar que brinda emociones de lunes a sábado.

El sorteo, como siempre ocurre, inició a las 4:00 de la tarde y fue transmitido a través de Youtube para asegurar la transparencia.

Además, un delegado de Coljuegos estuvo pendiente de los movimientos de las balotas y aprobó el resultado tras percatarse de que no se presentó ninguna irregularidad.

¿Cuál fue el número y el signo ganador en el último sorteo del Super Astro Sol? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 29 de septiembre de 2025

Las balotas determinaron que, en esta ocasión, los apostadores favorecidos fueron aquellos que escogieron al número XXXX.

Además, la combinación ganadora se completó con XXXX como el signo zodiacal que estuvo del lado de los participantes.

Recuerde que para ganar no solo tiene que acertar los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, sino que también el signo zodiacal.

No obstante, en caso de que haya jugado con los doce signos zodiacales, se le asignará automáticamente el que estuvo del lado de la suerte y solo le restará acertar los números.

Los premios son:

42.000 veces lo apostado por acertar la combinación completa.

1.000 veces lo apostado por acertar los primeros tres números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

100 veces lo apostado por acertar lo primeros dos números de izquierda a derecha y el signo zodiacal.

¿Qué documentos se necesitan para cobrar los premios del Super Astro Sol?

En caso de que usted haya ganado en el Super Astro Sol, tiene que presentarse en una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros.

Y, una vez esté allá, los funcionarios le pedirán la cédula de ciudadanía para corroborar la mayoría de edad y el tiquete de la apuesta en buen estado para confirmar el número y el signo zodiacal escogido.