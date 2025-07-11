CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de noviembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 7 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
02:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo del día viernes 7 de noviembre de 2025 del popular chance Super Astro Sol trajo emoción y expectativas para quienes compraron sus tiquetes preparados para el gran resultado del día.

Resultado Super Astro Sol hoy 6 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 6 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

A continuación te compartimos los números que debes revisar si jugaste ese día.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 7 de noviembre de 2025

El número ganador para el sorteo del 7 de noviembre es X X X X, acompañado del signo zodiacal YYY.

Asegúrate de que coincidan exactamente las cuatro cifras en el orden correcto y el signo para poder reclamar premio, en caso de ser afortunado.

¿Qué hacer si resultaste ganador?

Una vez comprobado que tu número y signo coincidan con los ganadores, debes conservar el tiquete original y dirigirte a un punto autorizado para reclamar el premio.

¿Cuánto dinero puede prestar Nequi por primera vez? conozca cómo solicitarlo
RELACIONADO

¿Cuánto dinero puede prestar Nequi por primera vez? conozca cómo solicitarlo

Recuerda que los premios tienen plazos de cobro, por lo que es importante actuar con rapidez. Verifica también que todos los detalles coincidan: fecha del sorteo, número, signo y que el establecimiento validó correctamente la apuesta.

El sorteo diario de Super Astro Sol es uno de los más seguidos en Colombia, por lo que la demanda para reclamar premios suele ser alta y es recomendable acudir lo antes posible.

Si no resultaste ganador esta vez, recuerda que cada día tienes nuevas oportunidades. Jugar con moderación es clave: considera tu presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Cada vez se crean menos empresas en Colombia: cayó 32% la apertura y los cierres siguen altos

Nequi

Nequi da el salto y se independiza de Bancolombia: así funcionará en 2026

Emprendimiento

Francia y Colombia impulsan el liderazgo femenino en tecnología

Otras Noticias

Atlántico

Estudiantes habrían amenazado de muerte a profesores en Soledad por inminente pérdida del año escolar

A través de panfletos por redes sociales, las amenazas tienen nombre y apellidos de los docentes.

Historias

Exposición “Arquificciones” de Susana Carrié: arte, memoria y ciudad en el Museo de Memoria de Colombia

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) inaugura este sábado 8 de noviembre la exposición Arquificciones, de la reconocida fotógrafa Susana Carrié, en el Museo de Memoria de Colombia.

Fútbol

Me Pongo la Camiseta por la Niñez: subasta para recaudar juguetes de Navidad en el Valle del Cauca

Jair Bolsonaro

Corte Suprema estudia la condena contra el expresidente Bolsonaro: ¿Qué podría pasar?

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista