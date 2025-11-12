CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de diciembre de 2025

¡Los nuevos afortunados ya conocieron su suerte tras el sorteo del Super Astro Sol de este 11 de diciembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
02:10 p. m.
Este 11 de diciembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Sol.

Los apostadores escogieron sus números y sus signos zodiacales desde las primeras horas y a lo largo del día esperaron con muchas ansias para conocer su suerte.

¿Será que usted fue uno de los ganadores del premio mayor? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 11 de diciembre de 2025

Ante la mirada de la presentadora del Super Astro Sol y del delegado de Coljuegos, las balotas se movieron y determinaron que el número ganador de este 11 de diciembre de 2025 fue XXXX.

Asimismo, la última balota reveló que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Todas las personas que hayan ganado pueden acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar sus respectivos premios que, como está estipulado en las reglas, pueden ser de 42.000 veces, 1.000 veces o 100 veces lo apostado.

No obstante, para que el cobro sea exitoso, es fundamental tener a la mano la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cuál es el paso a paso para jugar al Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de Colombia y permite que una gran cantidad de apostadores participen a diario.

Sin embargo, se deben cumplir las siguientes condiciones.

  • Ser mayor de edad.
  • No tener problemas con los juegos de azar.
  • Escoger un número de cuatro cifras.
  • Escoger uno o los doce signos zodiacales.
  • Apostar entre 500 y 10.000 pesos.

Tenga en cuenta que el próximo sorteo del Super Astro Sol será el viernes 12 de diciembre de 2025 y que el resultado exacto estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

