Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de octubre de 2025

El Super Astro Sol se jugó este 15 de octubre de 2025 y los apostadores experimentaron múltiples emociones.

El sorteo, como siempre ocurre, empezó a las 4:00 de la tarde y fue transmitido en vivo en YouTube.

Además, tras un monitoreo riguroso, un delegado de Coljuegos avaló el número y el signo zodiacal.

¿Cuál fue la combinación ganadora en el último sorteo del Super Astro Sol? ¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 15 de octubre de 2025

En la transmisión del Super Astro Sol de este 15 de octubre de 2025 se conoció que el número que les permitió celebrar a los apostadores fue XXXX.

Sin embargo, la felicidad solo fue completa si también se acertó el signo zodiacal XXXX, que fue el favorecido en esta ocasión.

Todas las apuestas se realizaron con montos económicos entre los 500 y los 10.000 pesos y, tal y como está estipulado en las reglas del Super Astro Sol, los premios son los siguientes:

42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuáles son las condiciones para cobrar los premios del Super Astro Sol?

Si usted fue uno de los ganadores en el último sorteo del Super Astro Sol, debe tener en cuenta lo siguiente:

Tiene que acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros. Debe mostrar su cédula de ciudadanía para comprobar su mayoría de edad. Le corresponde presentar el tiquete de la apuesta en buen estado para que verifiquen el número y el signo zodiacal que escogió. También le pueden pedir los siguientes documentos, dependiendo del premio que le corresponda: