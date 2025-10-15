CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de octubre de 2025

¡Ya quedaron claros los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 15 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
01:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol se jugó este 15 de octubre de 2025 y los apostadores experimentaron múltiples emociones.

El sorteo, como siempre ocurre, empezó a las 4:00 de la tarde y fue transmitido en vivo en YouTube.

Resultado Super Astro Sol hoy 14 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 14 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Además, tras un monitoreo riguroso, un delegado de Coljuegos avaló el número y el signo zodiacal.

¿Cuál fue la combinación ganadora en el último sorteo del Super Astro Sol? ¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 15 de octubre de 2025

En la transmisión del Super Astro Sol de este 15 de octubre de 2025 se conoció que el número que les permitió celebrar a los apostadores fue XXXX.

Sin embargo, la felicidad solo fue completa si también se acertó el signo zodiacal XXXX, que fue el favorecido en esta ocasión.

Todas las apuestas se realizaron con montos económicos entre los 500 y los 10.000 pesos y, tal y como está estipulado en las reglas del Super Astro Sol, los premios son los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuáles son las condiciones para cobrar los premios del Super Astro Sol?

Si usted fue uno de los ganadores en el último sorteo del Super Astro Sol, debe tener en cuenta lo siguiente:

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025

  1. Tiene que acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros.
  2. Debe mostrar su cédula de ciudadanía para comprobar su mayoría de edad.
  3. Le corresponde presentar el tiquete de la apuesta en buen estado para que verifiquen el número y el signo zodiacal que escogió.
  4. También le pueden pedir los siguientes documentos, dependiendo del premio que le corresponda:
  • Formato SIPLAFT.
  • Certificación bancaria no superior a los 30 días.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Daviplata sorprendió a millones de usuarios con nuevas funciones que tendrá: téngalo en cuenta

Superintendencia de Industria y Comercio

La práctica por la que la SIC está investigando a los operadores móviles más importantes de Colombia

Comercio electrónico

Hot Sale en Colombia: estas son las marcas que tendrán descuentos de hasta el 80%

Otras Noticias

Estados Unidos

Familias afectadas por las redadas migratorias recibirán un subsidio en esta ciudad de los EE. UU.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a corte de junio del 2025, 236 mil inmigrantes indocumentados habían sido detenidos.

Inseguridad

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali

Al huir, dispararon contra el carro y una de las balas impactó un bus del sistema MÍO.

Hernan Dario Gomez

El ‘Bolillo’ Gómez explotó en rueda de prensa por críticas ante inminente fracaso con El Salvador

Artistas

¡Vidente hizo impactante predicción sobre la pelea de Karina García con Karely Ruiz!

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios