Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de octubre de 2025

Este 17 de octubre de 2025, los apostadores del Super Astro Sol fueron testigos de un nuevo sorteo que, como ya es habitual, empezó a las 4:00 de la tarde.

Los participantes escogieron sus números y sus signos zodiacales y asistieron desde muy temprano a las oficinas de Su Red y SuperGiros para materializar sus apuestas.

¿De qué lado estuvo la suerte? ¿Cuál fue el número y el signo zodiacal ganador en el más reciente Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 17 de octubre de 2025

Las balotas, ante la vigilancia de un delegado de Coljuegos, comenzaron a moverse a las 4:00 en punto de la tarde y determinaron que el número ganador fue XXXX.

Mientras tanto, también decidieron que el signo zodiacal que contó con suerte en esta ocasión fue XXXX.

Es así como, si usted adivinó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, es ganador de alguno de los siguientes premios:

42.000 veces lo apostado, que es el premio mayor, por acertar el signo zodiacal y los cuatro números. 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números. 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números.

¿Cómo se jugará el Super Astro Sol durante este fin de semana?

Tras el emocionante sorteo del Super Astro Sol de este viernes 17 de octubre de 2025, el juego de azar seguirá teniendo actividad en la tarde del sábado 18 de octubre.

Al igual que entre semana, el sorteo iniciará a las 4:00 de la tarde y dejará una gran cantidad de ganadores.

Además, usted tendrá la oportunidad de conocer el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.