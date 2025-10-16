Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de octubre de 2025

Este 16 de octubre de 2025, a las 4:00 en punto, se realizó el más reciente sorteo del Super Astro Sol.

Los apostadores tuvieron hasta el último momento la esperanza de quedarse con alguno de los tres premios, pero no todos estuvieron del lado del azar.

¿Cuál fue el número y el signo ganador en el sorteo del Super Astro Sol de este 16 de octubre de 2025? Descubra el resultado exacto aquí.

Resultado del Super Astro Sol hoy 16 de octubre de 2025

En el sorteo del Super Astro Sol de este jueves se informó que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que acompañó la combinación ganadora y les permitió celebrar a los apostadores fue XXXX.

El Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde, y para participar solo hay que seguir los siguientes pasos:

Ir a una oficina de Su Red o SuperGiros. Apostar entre 500 y 10.000 pesos. Escoger un número de cuatro cifras. Escoger un signo zodiacal. Guardar el tiquete en buen estado. Esperar al sorteo.

¿Qué otras condiciones se deben tener en cuenta para participar en el Super Astro Sol?

En las reglas del Super Astro Sol está estipulado que las personas deben ser mayor de edad para poder participar en este juego de azar.

Además, también está claro que no deben tener ningún tipo de problemas con las apuestas.

Por otra parte, en el reglamento se explica que los premios deben ser reclamados en las oficinas de Su Red o SuperGiros y que durante ese proceso es necesario mostrar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el 17 de octubre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y el resultado estará aquí en el portal web de Noticias RCN.