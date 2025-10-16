CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de octubre de 2025

¡Usted pudo haber sido uno de los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 16 de octubre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
01:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 16 de octubre de 2025, a las 4:00 en punto, se realizó el más reciente sorteo del Super Astro Sol.

Los apostadores tuvieron hasta el último momento la esperanza de quedarse con alguno de los tres premios, pero no todos estuvieron del lado del azar.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de octubre de 2025

¿Cuál fue el número y el signo ganador en el sorteo del Super Astro Sol de este 16 de octubre de 2025? Descubra el resultado exacto aquí.

Resultado del Super Astro Sol hoy 16 de octubre de 2025

En el sorteo del Super Astro Sol de este jueves se informó que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que acompañó la combinación ganadora y les permitió celebrar a los apostadores fue XXXX.

El Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado, a las 4:00 de la tarde, y para participar solo hay que seguir los siguientes pasos:

  1. Ir a una oficina de Su Red o SuperGiros.
  2. Apostar entre 500 y 10.000 pesos.
  3. Escoger un número de cuatro cifras.
  4. Escoger un signo zodiacal.
  5. Guardar el tiquete en buen estado.
  6. Esperar al sorteo.

¿Qué otras condiciones se deben tener en cuenta para participar en el Super Astro Sol?

En las reglas del Super Astro Sol está estipulado que las personas deben ser mayor de edad para poder participar en este juego de azar.

Resultado Super Astro Sol hoy 14 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 14 de octubre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Además, también está claro que no deben tener ningún tipo de problemas con las apuestas.

Por otra parte, en el reglamento se explica que los premios deben ser reclamados en las oficinas de Su Red o SuperGiros y que durante ese proceso es necesario mostrar la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

El próximo sorteo del Super Astro Sol será el 17 de octubre de 2025, a las 4:00 de la tarde, y el resultado estará aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Banco de la República

Usuarios reportan fallas en Bre-B: el sistema de pagos del Banco de la República presentó demoras en transferencias

Subsidios

Anuncian subsidios en TransMilenio para más de 800.000 bogotanos: así puede saber si aplica

Presupuesto General de la Nación

Debate del Presupuesto General de la Nación: ¿Qué va a pasar?

Otras Noticias

Congreso de la República

Senado aprobó el presupuesto general para 2026 ¿A dónde irán los recursos?

Con 50 votos a favor y 27 en contra pasó el texto que el día de ayer estuvo discutiéndose en la Cámara de Representantes.

Alimentos

Crean suplemento nutricional que promete combatir la desnutrición en Colombia: ¿de qué se trata?

La iniciativa surgió en medio del aumento de la inseguridad alimentaria que afecta a millones de personas en América Latina.

Aida Victoria Merlano

¿Westcol y Aida Victoria Merlano volvieron? Se compartió un video que desató los rumores

Millonarios

¿Millonarios quedó eliminado? Difícil calendario que le resta al equipo albiazul

Rusia

Ucrania se enfrenta a apagones en todo el país tras nuevos ataques de Rusia a la infraestructura energética