Resultado Super Astro Sol hoy 20 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de octubre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo
octubre 20 de 2025
02:31 p. m.
Hoy, lunes 20 de octubre de 2025, miles de apostadores del juego Super Astro Sol esperan con ilusión conocer la combinación ganadora compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

A continuación, te presentamos el resultado del sorteo más reciente.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 20 de octubre de 2025

  • Número ganador: 3603.
  • Signo zodiacal: Cáncer.

Este nuevo resultado representa la oportunidad de un cambio significativo para quienes jugaban en la jornada de hoy.

Para participar, los jugadores eligieron un número de cuatro dígitos y asignaron uno de los doce signos del zodiaco.

Si la combinación coincide exactamente con la publicada (número y signo), el premio mayor queda en manos del ganador. Según la mecánica del juego, también existen categorías para quienes acierten tres cifras y el signo o dos cifras y el signo.

¿Cómo funciona el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado por la tarde, y combina la emoción del azar con una dimensión astrológica que lo distingue de otros juegos. Para participar, el jugador debe:

  • Elegir un número entre 0000 y 9999,
  • Seleccionar un signo zodiacal (o jugar con la opción “todos los signos”),
  • Realizar la apuesta mínima establecida en el punto de venta autorizado.

El atractivo del juego radica en su accesibilidad y en la posibilidad de soñar con un premio importante por una jugada relativamente sencilla.

Los resultados oficiales se publican poco después del sorteo, lo que permite que los participantes verifiquen sus tiquetes sin mayores complicaciones.

El Super Astro Sol sigue siendo una opción popular para quienes buscan unir suerte, estrategia y un toque de simbolismo astrológico. Y aunque el resultado de cada día es impredecible, lo que no cambia es la emoción de la espera y la ilusión de que “esta vez sí” podría ser.

