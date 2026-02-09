Rusia acusa a Estados Unidos de “asfixiar” a Cuba en plena crisis energética

Rusia acusó este lunes a Estados Unidos de aplicar “medidas asfixiantes” contra Cuba, un aliado histórico de Moscú, en medio de una grave crisis energética que afecta a la isla caribeña y ha provocado apagones, restricciones al transporte y al suministro de combustible.

Moscú denuncia sanciones y presión estadounidense

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la situación en Cuba es “realmente crítica” y responsabilizó a las medidas adoptadas por Washington de causar “muchas dificultades” al país. Peskov aseguró que Rusia está en contacto con las autoridades cubanas para estudiar opciones de asistencia en este contexto.

Estas declaraciones se producen tras una serie de decisiones de la administración estadounidense, entre ellas un decreto firmado por el presidente Donald Trump que contempla la imposición de aranceles contra países que vendan petróleo a Cuba, bajo el argumento de que la isla representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional.

Cuba, sin combustible y con severas restricciones

La crisis energética en Cuba se ha intensificado luego de que los envíos de petróleo desde Venezuela se detuvieran tras la captura del exgobernante Nicolás Maduro y de las amenazas de sanciones a terceros países que suministren crudo a la isla. El gobierno cubano informó que el suministro de queroseno para aviación quedará suspendido durante un mes, lo que obligará a las aerolíneas a modificar rutas o programar escalas técnicas para reabastecerse.

El Ejecutivo cubano ha implementado varias medidas de emergencia, como la semana laboral de cuatro días, el teletrabajo en empresas estatales y restricciones en transporte público y turismo, con el objetivo de enfrentar la escasez de energía.

Reacciones y tensiones geopolíticas

Las acusaciones rusas se suman a un contexto de tensiones entre La Habana y Washington. El gobierno cubano ha rechazado duramente las medidas de Estados Unidos, calificándolas de coercitivas y “bloqueo energético”. Por su parte, Washington sostiene que estas políticas buscan presionar al régimen cubano y considera que la isla representa un reto diplomático y de seguridad.

Además, expertos y gobiernos externos han reaccionado ante la situación. México ha enviado ayuda humanitaria a Cuba para paliar la escasez de bienes básicos que acompaña la crisis energética, al tiempo que se mantiene un debate internacional sobre la eficacia y el impacto humanitario de las sanciones.

La combinación de sanciones, recortes de suministro energético y medidas de emergencia interna ha colocado a Cuba en una encrucijada crítica, con amplias repercusiones económicas y sociales, incluso en sectores como el transporte aéreo y el turismo, que ya reportan importantes caídas en visitantes y operaciones.

