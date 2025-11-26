CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¡Están celebrando los apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 25 de noviembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
03:50 p. m.
Los apostadores volvieron a estar muy atentos este 26 de noviembre de 2025 del Super Astro Sol, el popular juego de azar.

Con la intención de obtener ganancias extras, los participantes pusieron a prueba su suerte y varios se llevaron una sorpresa esperada.

Resultado del Super Astro Sol hoy 26 de noviembre de 2025

En el sorteo de este 26 de noviembre de 2025, que se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde, el número amparado por el azar fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que contó con suerte y puso a celebrar a los apostadores fue XXXX.

Los premios, tal y como está especificado en las reglas del Super Astro Sol, fueron los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cómo saber exactamente cuánto le corresponde cobrar en el Super Astro Sol?

Si usted se convirtió en uno de los ganadores del último sorteo del Super Astro Sol, puede acudir al simulador de premios para conocer cuánto se ganó.

Los pasos que debe seguir para utilizar esa herramienta son los siguientes:

  1. Ingresar a la página web del Super Astro Sol.
  2. Hacer clic en la opción 'Super Astro', ubicada en la parte superior.
  3. Dirigirse a 'simulador de premios'.
  4. Detallar cuánto apostó.
  5. Especificar si jugó con uno o todos los signos zodiacales.
  6. Esperar que automáticamente el sistema le muestre de cuánto es su premio, teniendo en cuenta los descuentos.

 

 

