Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Los apostadores volvieron a estar muy atentos este 26 de noviembre de 2025 del Super Astro Sol, el popular juego de azar.

Con la intención de obtener ganancias extras, los participantes pusieron a prueba su suerte y varios se llevaron una sorpresa esperada.

¿Quiénes fueron los ganadores en el último sorteo del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 26 de noviembre de 2025

En el sorteo de este 26 de noviembre de 2025, que se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde, el número amparado por el azar fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que contó con suerte y puso a celebrar a los apostadores fue XXXX.

Los premios, tal y como está especificado en las reglas del Super Astro Sol, fueron los siguientes:

42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cómo saber exactamente cuánto le corresponde cobrar en el Super Astro Sol?

Si usted se convirtió en uno de los ganadores del último sorteo del Super Astro Sol, puede acudir al simulador de premios para conocer cuánto se ganó.

Los pasos que debe seguir para utilizar esa herramienta son los siguientes: