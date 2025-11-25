Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Este 25 de noviembre de 2025, se vivieron nuevas emociones en el Super Astro Sol, el popular juego de azar de Colombia.

Los apostadores seleccionaron sus números y signos zodiacales desde muy temprano y esperaron con muchas ansias el sorteo que se emitió a partir de las 4:00 de la tarde.

¿Será que usted fue uno de los afortunados? ¿Quiénes obtuvieron el premio mayor en el Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 25 de noviembre de 2025

En el sorteo del Super Astro Sol de este 25 de noviembre de 2025 se conoció que el número ganador fue XXXX.

Además, también se reveló que el signo zodiacal favorecido por el azar fue XXXX.

Es así como si usted logró acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, es uno de los felices ganadores de esta jornada.

Mientras tanto, si la suerte no lo acompañó en esta ocasión, puede volver a intentarlo en el sorteo del Super Astro Sol que se efectuará el próximo 26 de noviembre de 2025, también a las 2:00 de la tarde.

¿Cómo se participa en el Super Astro Sol?

Para poder jugar en el Super Astro Sol se necesita cumplir los requisitos fundamentales de ser mayor de edad y no tener ningún problema con los juegos de azar.

Además, para matarializar la apuesta se deben seguir los siguientes pasos: