CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¿Será que puede acercarse a cobrar? Descubra el resultado exacto del Super Astro Sol de este 25 de noviembre.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
02:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 25 de noviembre de 2025, se vivieron nuevas emociones en el Super Astro Sol, el popular juego de azar de Colombia.

Los apostadores seleccionaron sus números y signos zodiacales desde muy temprano y esperaron con muchas ansias el sorteo que se emitió a partir de las 4:00 de la tarde.

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

¿Será que usted fue uno de los afortunados? ¿Quiénes obtuvieron el premio mayor en el Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 25 de noviembre de 2025

En el sorteo del Super Astro Sol de este 25 de noviembre de 2025 se conoció que el número ganador fue XXXX.

Además, también se reveló que el signo zodiacal favorecido por el azar fue XXXX.

Es así como si usted logró acertar el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, es uno de los felices ganadores de esta jornada.

Mientras tanto, si la suerte no lo acompañó en esta ocasión, puede volver a intentarlo en el sorteo del Super Astro Sol que se efectuará el próximo 26 de noviembre de 2025, también a las 2:00 de la tarde.

¿Cómo se participa en el Super Astro Sol?

Para poder jugar en el Super Astro Sol se necesita cumplir los requisitos fundamentales de ser mayor de edad y no tener ningún problema con los juegos de azar.

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Además, para matarializar la apuesta se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ir a una oficina de Su Red o SuperGiros o ingresar a la página web del Super Astro.
  2. Escoger un número de cuatro cifras.
  3. Seleccionar uno o los doce signos zodiacales.
  4. Apostar entre 500 y 10.000 pesos.
  5. Esperar al sorteo de las 4:00 de la tarde.
  6. Guardar el tiquete de la apuesta en buen estado para cobrar el premio en caso de ganar.
  7. Tener la cédula de ciudadanía a la mano para acreditar la mayoría de edad.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Reconocido banco lanza novedoso CDT que dará rentabilidad mensual: así funcionará

Salario mínimo

Dan a conocer fecha decisiva en la que el Dane publicará el IPC: aumento del salario mínimo en 2026 sería clave

Marketing

Estas son las 5 tendencias en 'influencer' marketing para el 2026

Otras Noticias

Ejército Nacional

¿Qué respondió el Ejército a la presunta fuga de información que impidió la captura alias Marcos?

El Ministerio de Defensa guarda silencio y la Fiscalía dice no tener pruebas que respalden las acusaciones.

Mercado de Fichajes

Harry Kane habló sobre la opción de ir al Barcelona: ¿Se acaba la sociedad con Luis Díaz?

El goleador del Bayern Múnich protagonizó uno de los rumores más importantes del mercado de fichajes, hablando sobre la posibilidad de ir al FC Barcelona

Venezuela

Venezuela lanzó un ultimátum de 48 horas a aerolíneas en plena estampida de vuelos cancelados

Artistas

¡Reconocida actriz colombiana será mamá primera vez! Así confirmó su embarazo

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales