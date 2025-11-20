CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
02:18 p. m.
Este jueves 20 de noviembre, los seguidores del Super Astro Sol estuvieron atentos a un nuevo sorteo que, como cada día, entrega la posibilidad de ganar importantes premios a quienes acierten el número y el signo.

Este juego, que combina azar y la tradición astrológica, es uno de los más consultados por los colombianos en las tardes. A continuación, le contamos el resultado del sorteo de hoy y algunos detalles para que revise su jugada.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 20 de noviembre de 2025

El resultado del Super Astro Sol de este miércoles 19 de noviembre de 2025 dejó como ganador el número 9568 acompañado del signo Tauro.

Quienes apostaron por esta combinación podrán verificar su premio directamente con el operador donde realizaron la jugada y confirmar el valor correspondiente según la modalidad elegida.

El sorteo, realizado como es habitual en horas de la tarde, fue seguido por miles de jugadores que buscan día a día mejorar su suerte. Recuerde que Super Astro es uno de los juegos de azar más populares del país porque combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

¿Cómo consultar los resultados y qué hacer si acertó?

Para revisar otros sorteos del día o verificar nuevamente el resultado, los usuarios pueden consultar las plataformas oficiales del juego, las casas de apuestas autorizadas o los medios de comunicación que publican diariamente los números ganadores.

Si fue uno de los afortunados, tenga en cuenta estas recomendaciones:

  • Conserve el tiquete o comprobante de la apuesta.
  • Acérquese al mismo punto donde jugó para reclamar su premio o consulte si puede hacerlo en otro lugar autorizado.
  • Verifique los horarios y montos permitidos para el pago de premios.

El Super Astro Sol sigue posicionándose como uno de los juegos favoritos en Colombia por su formato sencillo y la emoción que genera en cada jornada. Si hoy no fue su día, recuerde que cada sorteo es una nueva oportunidad para intentar ganar.

