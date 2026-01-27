CANAL RCN
Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 27 de enero de 2026

Se conoció el resultado definitivo tras el sorteo del Super Astro Sol de este 27 de enero. Descúbralo aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
02:30 p. m.
Este 27 de enero se siguió sorteando el Super Astro Sol, el popular juego de azar que emociona de lunes a sábado a los apostadores.

Tal y como está estipulado en las reglas, el sorteo empezó a las 4:00 de la tarde y pudo ser visto por Youtube.

Pero, en caso de que usted no haya seguido esa transmisión, puede conocer los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted se quedó con el premio mayor? Descubra el resultado exacto.

Resultado del Super Astro Sol hoy 27 de enero de 2026

Después de las 4:00 de la tarde, los apostadores del Super Astro Sol pudieron conocer que el número que tuvo suerte en esta oportunidad fue XXXX.

Asimismo, también se informó que el signo zodiacal que acompañó a la combinación numérica fue XXXX.

Recuerde que el premio mayor es de 42.000 veces lo apostado y que usted lo conquistó solo si acertó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Mientras tanto, si adivinó el signo, pero tan solo los primeros tres o dos números de izquierda a derecha, su premio es de 1.000 o 100 veces lo apostado.

¿Cuándo se vuelve a sortear el Super Astro Sol?

Luego de que se revelaron los ganadores de este 27 de enero de 2026, el Super Astro Sol volverá a conceder alegrías en la tarde del 28 de enero, exactamente a las 4:00 de la tarde.

Las personas que quieran participar pueden seleccionar su número y signo zodiacal en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

Además, el sorteo será transmitido en Youtube para asegurar la transparencia y, a la vez, monitoreado por un delegado de Coljuegos.

Tenga en cuenta que, como todas las tardes, usted tendrá la oportunidad de visitar el portal web de Noticias RCN y conocer el resultado exacto.

 

