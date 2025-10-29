Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 29 de octubre de 2025

El Super Astro Sol despertó una gran cantidad de emociones en el sorteo de este 29 de octubre de 2025.

Los apostadores estuvieron muy pendientes del número y el signo zodiacal amparados por el azar, pero solo un selecto grupo pudo celebrar.

¿Cuál fue el resultado en este último sorteo del Super Astro Sol? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 29 de octubre de 2025

Las balotas comenzaron a moverse al tiempo a las 4:00 de la tarde de este 29 de octubre de 2025 y determinaron que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue 3595.

Además, las balotas también revelaron que el signo zodiacal que estuvo del lado de los apostadores fue Sagitario.

Para participar en el Super Astro Sol, los apostadores deben escoger un número de cuatro cifras y especificar si jugarán con uno o los doce signos zodiacales.

Adicionalmente, las apuestas se pueden realizar con montos económicos entre los 500 y los 10.000 pesos.

¿Qué datos no se pueden pasar por alto en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, en sus reglas, específica que los apostadores deben ser mayores de edad y no tener ningún tipo de problemas con los juegos de azar.

Asimismo, tras los sorteos es indispensable guardar los tiquetes de las apuestas para mostrarlos en caso de ganar. De lo contrario, los funcionarios de Su Red o SuperGiros no tendrán cómo comprobar los números y los signos zodiacales escogidos.

Por otra parte, al momento de cobrar los premios, se pueden solicitar los siguientes documentos adicionales:

Cédula de ciudadanía.

Formato SIPLAFT.

Certificación bancaria que no sea superior a los 30 días.

Y, si se da el escenario de que uno de los ganadores no tiene su cédula de ciudadanía, son válidas las siguientes identificaciones: