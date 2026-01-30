CANAL RCN
Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador HOY 30 de enero de 2026

¡El delegado de Coljuegos ya ratificó el resultado tras el sorteo del Super Astro Sol de este 30 de enero! Descubra aquí cuál fue.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
02:10 p. m.
El Súper Astro Sol volvió a captar la atención de miles de apostadores durante la jornada de hoy, cuando se realizó el sorteo correspondiente al horario de la tarde.

Como es habitual, los participantes depositaron su confianza en una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, esperando que la suerte los acompañara en uno de los juegos de azar más populares del país.

Minutos después de iniciado el sorteo, las balotas comenzaron a moverse y se definió el resultado oficial del día.

Además, luego de que se completó el procedimiento de verificación, se confirmó la combinación ganadora del Súper Astro Sol, permitiendo a los jugadores revisar sus tiquetes y verificar si lograron algún acierto.

¿Será que usted fue uno de los ganadores en el Super Astro Sol de este 30 de enero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 30 de enero de 2026

El resultado del Súper Astro Sol de hoy estuvo conformado por el número XXXX.

Además, en esta oportunidad, lo acompañó el signo zodiacal XXXX, que terminó de marcar el destino de esta edición y entregó premios a quienes lo escogieron y acertaron el número completa o parcialmente.

Lo que deben saber los ganadores del sorteo del Super Astro Sol de hoy 30 de enero de 2026

El Súper Astro Sol ofrece diferentes categorías de premiación, dependiendo del tipo de acierto realizado. El premio mayor se otorga a quienes logran acertar las cuatro cifras junto al signo zodiacal.

Sin embargo, también existen premios para quienes adivinaron el signo y coincidieron en las primeros tres o dos números de izquierda a derecha.

La tabla de premiación vigente es la siguiente:

  • 42.000 veces lo apostado como premio mayor.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar los tres primeros números y el signo zodiacal.
  • 100 veces lo apostado por acertar los dos primeros números y el signo zodiacal.

 

