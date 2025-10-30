CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol: número y signo hoy 30 de octubre de 2025

¡Usted ya puede saber si ganó en el sorteo del Super Astro Sol de este 30 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
01:55 p. m.
El Super Astro Sol de este 30 de octubre de 2025 estuvo bastante entretenido y dejó una gran cantidad de ganadores.

El sorteo empezó a las 4:00 de la tarde, como está estipulado en las reglas, y fue monitoreado por un delegado de Coljuegos.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que contaron con suerte en el Super Astro Sol de este 30 de octubre de 2025? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 30 de octubre de 2025

Luego de que las balotas numéricas se detuvieron, la presentadora informó que el número ganador fue XXXX.

Además, la última balota también notificó que el signo zodiacal que se posicionó como el ganador fue XXXX.

Igual que siempre, el premio mayor fue de 42.000 veces lo apostado y les corresponde a los apostadores que hayan acertado el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Mientras tanto, los otros dos premios son:

  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Tenga en cuenta que para poder cobrar el monto económico que le corresponde debe presentar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Cómo se seguirá jugando el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol volverá a tener actividad el próximo viernes 31 de octubre de 2025, a las 4:00 de la tarde.

Igual que siempre, el sorteo será transmitido en vivo por Youtube para asegurar la transparencia y evitar irregularidades.

Además, el resultado se podrá encontrar aquí en el portal web de Noticias RCN.

Posteriormente, habrá otro sorteo el sábado 1 de noviembre, mientras que el domingo y el lunes, como siempre ocurre durante los festivos, será jornada descanso.

 

 

