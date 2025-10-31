CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 31 de octubre de 2025

¡La jornada del Super Astro Sol de este 31 de octubre dejó varios ganadores! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
02:00 p. m.
En el último día de octubre de 2025, se jugó el Super Astro Sol y los apostadores estuvieron pendientes de los resultados.

Por la coyuntura de Halloween, varios participantes tuvieron la esperanza de obtener algunos de los premios y algunos de ellos lo lograron.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 31 de octubre de 2025

En el Super Astro Sol de este 31 de octubre, el azar estuvo del lado de los apostadores que confiaron en el número7768 y lo escogieron en su apuesta.

Sin embargo, la felicidad solo pudo ser completa para ellos si también seleccionaron el signo zodiacal Escorpion, que fue el que acompañó la combinación ganadora.

Todas las personas necesitan presentar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta para poder cobrar sus premios en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

Adicionalmente, es imprescindible saber que, en caso de perder el tiquete de la apuesta, en el Super Astro no tiene cómo reimprimirlo nuevamente.

Los otros requisitos que se deben tener en cuenta para jugar al Super Astro Sol son:

  • Todos los sorteos se realizan a las 4:00 de la tarde.
  • Los domingos y lunes festivos hay jornada de descanso.
  • Las apuestas son entre 500 y 10.000 pesos.
  • Se puede jugar con uno o los doce signos zodiacales.
  • Siempre se deben escoger cuatro números.
  • Solo pueden participar mayores de edad y personas que no tengan problemas con los juegos de azar.

¿Qué premios se entregan en el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol, tal y como explica en sus reglas, sigue entregando los siguientes tres premios:

  • 42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro primeros números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

 

