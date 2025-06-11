Resultado Super Astro Sol hoy 6 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

El Super Astro Sol es uno de los sorteos de loterías y juegos de azar más populares en Colombia debido a su alta frecuencia diaria y a la posibilidad de ganar acertando solo cuatro cifras y un signo zodiacal.

Sobre las 4:00 p.m. se dio el sorteo para conocer el número de la suerte de este jueves 6 de noviembre de 2025, un resultado que podría cambiarles la vida.

Este sorteo, además de entregar millonarios premios, juega un papel fundamental en el apoyo al sistema de salud del país.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 6 de noviembre de 2025

El sorteo del Super Astro Sol realizado en la tarde de este jueves 6 de noviembre de 2025 confirmó el número ganador que entregó premios en las diferentes categorías. El resultado oficial, verificado por las autoridades de juegos de azar, fue el siguiente:

El número ganador del Super Astro Sol de hoy es: XXXX con el signo: XXXXX.

Para los apostadores, es importante revisar sus billetes, ya que el Super Astro Sol también entrega premios a quienes aciertan las tres últimas cifras en orden o las dos últimas en orden del número ganador.

Reclame así los premios de Super Astro Sol

Si usted es uno de los afortunados en el sorteo de este 6 de noviembre, es crucial seguir los procedimientos establecidos para reclamar su premio de manera rápida y segura.

Para cobrar, debe presentar el billete o el tiquete original y en perfecto estado, junto con su documento de identidad.

Los premios menores se pueden reclamar en puntos de venta autorizados, pero si el monto supera los 4.5 millones de pesos, deberá dirigirse a las oficinas principales de la lotería en su respectiva ciudad.

Tenga en cuenta que, por ley, se aplicará la retención en la fuente sobre el valor del premio. Si el número de este Super Astro Sol no fue el suyo, recuerde que tendrá una nueva oportunidad de ganar mañana.