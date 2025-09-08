Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 9 de agosto de 2025

El Super Astro Sol se jugó este sábado 9 de agosto de 2025, en el inicio del fin de semana, y causó múltiples emociones en cada uno de los apostadores que participaron.

Como todos los días desde julio de 2025, el sorteo se realizó a las 4:00 de la tarde y el resultado fue avalado por un funcionario de Coljuegos que monitoreó el movimiento de las balotas.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal ganador en esta jornada del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 9 de agosto de 2025

En el sorteo del Super Astro Sol de este sábado 9 de agosto de 2025, se reveló que el número ganador que generó alegrías en los apostadores fue XXXX.

Además, también se informó que el signo zodiacal que acompañó la combinación ganadora fue XXXX.

Si usted fue uno de los ganadores, recuerde que debe presentar su cédula de ciudadanía para comprobar que es mayor de edad y, además, el tiquete de la apuesta en buen estado.

De igual manera, tenga presente que en caso de haber dañado o perdido el tiquete de la apuesta, el Super Astro Sol específica en sus reglas de juego que no tiene cómo volverlo a reimprimir.

Recuerde que el premio mayor es de 42.000 veces lo apostado, mientras que los otros dos que se entregan son de 1.000 veces lo apostado y 100 veces lo apostado.

Estos fueron los números y signos zodiacales en el Super Astro Sol durante esta semana

Los apostadores estuvieron conectados con el Super Astro Sol a lo largo de esta nueva semana de agosto y ganaron con las siguientes combinaciones: