Asobancaria valida argumentos de la Andi y Fenalco, pero insiste en sostener salario mínimo en 23%

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, señaló que los mercados financieros ya anticiparon la mayor inflación y que el Banco de la República ajustó las tasas de interés en previsión de este escenario.

febrero 16 de 2026
01:06 p. m.
Una mesa de concertación extraordinaria convocada tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento del salario mínimo decretado por el gobierno reúne este martes a representantes gubernamentales, gremios empresariales y centrales obreras.

La reunión, que inició a las 11 de la mañana, busca acordar un nuevo porcentaje de aumento en un plazo de ocho días establecido por la corte.

Posturas divididas entre los gremios empresariales

El gobierno expone sus argumentos para defender el aumento del 23%, cifra que fijó en diciembre tras no llegar a un acuerdo con los empresarios, quienes habían ofrecido un incremento del 7.21%. Sin embargo, el sector empresarial llegó dividido a esta mesa de negociación, situación inusual en este tipo de encuentros.

La Andi, representada por Bruce Bruce Mac Master, sostiene que "se debe mantener el aumento del 23%", argumentando que muchas empresas ya aplicaron este incremento.

Por su parte, Fenalco plantea una posición contraria, señalando que el aumento "debe ser mucho menor y regirse por los parámetros de inflación y productividad", según establece la normativa vigente.

Acopi presenta una tercera postura, indicando que "los derechos ya fueron adquiridos" para quienes tienen contratos vigentes, pero sugiere que "las nuevas contrataciones podrían ser de menor proporción". Esta división refleja las diferentes capacidades económicas de los sectores empresariales colombianos.

Argumentos financieros y presión del plazo judicial

Jonathan Malagón, presidente de AsoBancaria, expresó que "desde el punto de vista de los mercados financieros ya se anticipó esa mayor inflación", añadiendo que el sector bancario considera "positivo mantener el aumento" del 23%. Malagón argumentó que "el Banco de la República ya subió las tasas de interés" y que "la expectativa de inflación en Colombia es mucho más alta".

El representante bancario validó las diferentes posturas empresariales, afirmando que "tanto el argumento de la Andi como el argumento de Fenalco son absolutamente válidos", y señaló que "no puede un grupo de líderes gremiales decidir cuánto es el aumento que debe llevar a cabo una empresa".

Los empresarios expresan preocupación por el impacto del salario mínimo en sus operaciones, señalando que existen "muchos costos indexados a este salario mínimo". Algunos sectores advierten que las empresas buscan "otro tipo de contratos, tercerizan, automatizan" como alternativa ante el incremento de costos laborales.

La reunión extraordinaria, inusual por realizarse fuera del periodo tradicional de diciembre, debe producir conclusiones que serán anunciadas por los ministros de Hacienda y Trabajo.

El plazo de ocho días establecido por el Consejo de Estado presiona a las partes para alcanzar un acuerdo que equilibre las necesidades de los trabajadores con la capacidad económica empresarial.

