Resultado Super Astro Sol hoy: ya hay resultado OFICIAL del último sorteo de este 24 de enero de 2026

Este 24 de enero de 2026, en el inicio de un nuevo fin de semana, el Super Astro Sol causó múltiples alegrías.

Los apostadores que desafiaron su suerte estuvieron muy conectados con el sorteo y pudieron darse cuenta si fueron favorecidos o no.

¿Usted fue uno de los participantes? ¿Será que obtuvo el premio mayor? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado OFICIAL del Super Astro Sol hoy 24 de enero de 2026

El Super Astro Sol se sorteó a las 4:00 de la tarde de este 24 de enero de 2026 y el número ganador fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que completó la combinación ganadora en esta ocasión fue XXXX.

Por lo tanto, si usted acertó los cuatro números de izquierda a derecha y el signo zodiacal exacto, es ganador de 42.000 veces lo apostado.

Además, tenga en cuenta que en el Super Astro Sol también se premia a las personas que:

Adivinan los tres primeros números de izquierda a derecha junto al signo zodiacal.

Adivinan los dos primeros números de izquierda a derecha junto al signo zodiacal.

Recuerde que si usted fue uno de los afortunados, debe dirigirse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar el monto económico que le corresponde.

Además, antes de salir de su casa, puede conocer aquí el dinero exacto que deben entregarle.

Paso a paso para jugar al Super Astro Sol

Si usted desea ser uno de los participantes del Super Astro Sol, debe ser mayor de edad y no tener problemas con los juegos de azar.

Además, para materializar su apuesta, debe realizar lo siguiente: