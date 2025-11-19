Resultado Super Astro Sol hoy 19 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

El clásico sorteo Super Astro Sol celebró este miércoles 19 de noviembre de 2025 otro capítulo lleno de emoción para los apostadores en Colombia.

A continuación, el resultado, cómo reclamar premios y algunos consejos para jugar de forma responsable.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 19 de noviembre de 2025

En el sorteo de hoy, la combinación ganadora fue: XXX, acompañada del signo zodiacal YYY.

Para ganar el premio mayor del Super Astro Sol, el jugador debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto y el signo.

¿Qué hacer si resultaste ganador del Super Astro Sol?

Si tu boleto coincide con el número y el signo ganadores, asegúrate de conservar el tiquete original en perfecto estado (sin alteraciones ni enmiendas).

Presenta tu documento de identidad vigente y dirígete a un punto autorizado de la red Su Red o Super Giros para reclamar el premio. Recuerda que los plazos para reclamar son estrictos y varían según el valor del premio.

El Super Astro Sol es un juego que combina azar y astrología, donde cada apuesta incluye un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

Esta fórmula ha logrado captar la atención de muchos jugadores en Colombia, que valoran tanto la oportunidad de ganar como el elemento simbólico del signo.

Por último, participa con responsabilidad y establece un presupuesto, evita gastar más de lo que puedes permitirte y nunca apuestes pensando solo en ganar.