Lotería de Bogotá, resultados del jueves 13 de noviembre: números ganadores del premio mayor

Como cada jueves, miles de jugadores en todo el país estuvieron atentos al sorteo de la Lotería de Bogotá, una de las más tradicionales y esperadas por quienes buscan tentar la suerte y llevarse millonarios premios.

Este 13 de noviembre de 2025, la lotería volvió a repartir fortuna entre los colombianos con su sorteo habitual de la noche, dejando como siempre un ganador del premio mayor y múltiples afortunados en sus secos y aproximaciones.

Lotería de Bogotá: número ganador y premios del 13 de noviembre

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves fue XXXX de la serie XXX, con un premio acumulado de $14.000 millones.

El sorteo se realizó como es habitual alrededor de las 10:30 p. m., bajo la supervisión de las autoridades correspondientes para garantizar transparencia en cada resultado.

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entregó varios premios secos, que incluyen montos de $200 millones, $100 millones, $50 millones y otros valores destinados a jugadores de distintas regiones del país.

También se otorgaron aproximaciones y premios menores que benefician a miles de personas en cada sorteo.

Todos los resultados oficiales, incluidos secos y aproximaciones, pueden consultarse en la página web de la Lotería de Bogotá, en sus redes sociales oficiales o en los puntos autorizados de venta de chance.

Una de las loterías más tradicionales del país

La Lotería de Bogotá se ha posicionado durante décadas como una de las más confiables y con mejores premios en Colombia.

Sus sorteos se realizan todos los jueves y una parte importante de los recursos recaudados es destinada al sector salud, contribuyendo al bienestar de miles de ciudadanos.

Participar en esta lotería es sencillo: basta con comprar un billete o fracción en los puntos autorizados o a través de las plataformas digitales disponibles.