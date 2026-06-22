Cambio notable en el precio del dólar en el cierre de hoy 22 de junio de 2026, tras las elecciones presidenciales

El dólar en Colombia, según informó el Banco de la República, abrió en 3.390,000 pesos en la mañana de este lunes 22 de junio de 2026.

Sin embargo, la divisa tuvo cambios a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 22 de junio de 2026

La gráfica del Banco de la República de Colombia especificó que el dólar cerró este lunes en 3.432,00 pesos.

Eso significa que, haciendo el balance con el precio de apertura, tuvo un ascenso de 42 pesos.

Además, de acuerdo con el monitoreo de la entidad bancaria, la Tasa Promedio del Mercado ha sido de 3.406,243 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

En promedio, se han encontrado los siguientes precios en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cali: 3.400 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días?

En los últimos cinco días, la Tasa Representativa del Mercado ha continuado por debajo de los 3.500 pesos.

Los cambios que se han advertido son estos: