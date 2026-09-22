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Firman convenio para estructurar nueva vía entre Funza y Bogotá por la Avenida La Esperanza

Un convenio entre el municipio, el IDU y la Agencia Regional de Movilidad permitirá desarrollar los estudios con un plazo de ejecución hasta diciembre de 2027.

Firman convenio para estructurar nueva vía entre Funza y Bogotá por la Avenida La Esperanza
Foto: Alcaldía de Funza.

Yhonay Díaz

septiembre 22 de 2026
06:35 p. m.
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La movilidad entre Funza, Cundinamarca, y Bogotá avanza hacia una nueva alternativa de conexión con el desarrollo del convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Funza, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) y la Agencia Regional de Movilidad (ARM).

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El acuerdo permitirá estructurar el Circuito Aeroportuario y estudiar una conexión regional por la Avenida La Esperanza, con una inversión estimada de $21.036 millones.

La iniciativa busca responder a uno de los principales desafíos de movilidad en Funza y la Sabana de Occidente; se trata de la dependencia de las calles 13 y 80 como principales corredores de conexión con Bogotá.

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, destacó el alcance del trabajo conjunto entre el municipio, Bogotá y las entidades regionales. Según la mandataria, el proyecto representa una oportunidad para avanzar en una solución a los problemas que enfrentan diariamente los habitantes que se desplazan entre ambas jurisdicciones.

Hoy comenzamos a construir una nueva posibilidad: conectar a Funza con Bogotá por la Avenida La Esperanza.

Foto: Alcaldía de Funza.
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¿Por qué construir una nueva vía entre Funza y Bogotá?

La congestión en ambos accesos genera largos tiempos de desplazamiento, accidentes y cierres que pueden afectar el tránsito de vehículos.

De acuerdo con datos de movilidad regional citados en la iniciativa, durante los periodos críticos de la tarde se han registrado velocidades promedio de entre 9 y 20 kilómetros por hora en estos corredores.

Ante este panorama, el proyecto de la Avenida La Esperanza plantea ampliar las opciones de conexión y distribuir de manera más equilibrada los flujos vehiculares entre Funza y Bogotá.

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Firman convenio de inversión para los estudios del proyecto

Los recursos previstos para el convenio serán destinados a la contratación de la consultoría y la interventoría necesarias para avanzar en las etapas de prefactibilidad y factibilidad.

Del total estimado, el municipio de Funza aportará aproximadamente $6.198 millones, mientras que la Agencia Regional de Movilidad contribuirá con cerca de $14.838 millones.

El IDU, por su parte, participará con su capacidad técnica y acompañamiento institucional, además de aportar documentos y estudios desarrollados previamente para la estructuración de la iniciativa.

El plazo de ejecución del convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Durante ese periodo se adelantarán los análisis requeridos para evaluar la viabilidad del proyecto y definir sus diferentes componentes.

La estructuración incluirá aspectos técnicos, ambientales, sociales, prediales, jurídicos y financieros. Además, se contemplarán criterios de calles completas, que incorporan elementos como andenes, cicloinfraestructura, zonas verdes, paisajismo, accesibilidad y seguridad vial.

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Los tres ejes de la nueva conexión regional

El Circuito Aeroportuario estará conformado por tres ejes principales:

  • El primero corresponde a la Avenida La Esperanza
  • El segundo será la Carrera 103, que permitirá articular este corredor con la Avenida El Dorado o calle 26
  • El tercero contempla la Carrera 129–Avenida TAM, con conexión hacia la calle 13.

La propuesta busca que la movilidad regional no dependa exclusivamente de los accesos tradicionales y que el crecimiento poblacional, comercial, industrial y logístico de Funza pueda contar con una red vial que ofrezca mayores alternativas.

El proyecto representa un nuevo paso en la búsqueda de alternativas para la movilidad de la Sabana de Occidente. Con recursos definidos, participación institucional y un cronograma que se extiende hasta 2027, la iniciativa entrará en una etapa de estudios destinada a establecer las condiciones para la futura conexión vial.

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