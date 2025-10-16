CANAL RCN
Economía

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 16 de octubre de 2025

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 16 de octubre de 2025. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados loterías Bogotá y Quindío
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
09:27 p. m.
Los colombianos vivieron una nueva jornada de suerte con los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, realizados el jueves 16 de octubre de 2025.

Miles de jugadores en todo el país esperaban con expectativa los resultados, con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores del premio mayor.

Ambas loterías, con una larga tradición en Colombia, continúan destinando parte de sus recursos a apoyar programas de salud y bienestar social, reforzando su papel no solo como juegos de azar, sino también como mecanismos de apoyo al desarrollo regional.

Lotería de Bogotá: número ganador y premios de 2025

El premio mayor de la Lotería de Bogotá de este 16 de octubre cayó con el número XXXX de la serie XXX, entregando una bolsa millonaria a su afortunado ganador.

Además, hubo múltiples premios secos y aproximaciones para quienes acertaron parte de la combinación ganadora.

La Lotería de Bogotá, reconocida por sus altos montos y su transparencia, realiza su sorteo todos los jueves a las 10:30 p.m., y puede verse en vivo a través de su canal oficial de YouTube y redes sociales.

Resultados de la Lotería del Quindío del 16 de octubre

Por su parte, el premio mayor de la Lotería del Quindío correspondió al número XXXX de la serie XXX, continuando con su compromiso de premiar la fidelidad de sus apostadores.

Esta lotería, con más de 40 años de historia, también realiza su sorteo cada jueves, ofreciendo oportunidades adicionales mediante sus secos millonarios y premios de aproximación.

Los resultados oficiales pueden consultarse en la página web de cada lotería o en el portal de Noticias RCN, donde se publican semanalmente los números ganadores actualizados.

