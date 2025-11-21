CANAL RCN
Economía

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 21 de noviembre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 21 de noviembre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 14 de noviembre: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
09:30 p. m.
Este viernes 21 de noviembre de 2025 se celebró un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, una de las más tradicionales y esperadas por los apostadores en Colombia.

Si jugaste, aquí te contamos cuál fue el número ganador y cómo quedó conformado el sorteo más reciente de la Lotería de Medellín.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 21 de noviembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Medellín para este viernes cayó con el número XXXX de la serie XXX.

Este es el resultado oficial del sorteo, que fue transmitido en su horario habitual y supervisado por las autoridades competentes.

Como siempre, se recomienda a los apostadores revisar cuidadosamente el número, la serie y la fracción para confirmar si obtuvieron algún premio. La lotería también recuerda que los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos, presentando el billete original en perfecto estado.

Otros premios del sorteo y cómo verificar resultados

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entregó sus tradicionales premios secos, aproximaciones y demás categorías que cada semana reparten oportunidades a miles de jugadores en todo el país.

Para verificar todos los premios, los jugadores pueden ingresar al sitio web oficial de la Lotería de Medellín o consultar los canales autorizados donde se publican los listados completos.

También es posible revisar el billete mediante lectores o aplicativos oficiales que permiten confirmar si fue premiado.

La Lotería de Medellín sigue siendo una de las más importantes del país, no solo por sus premios, sino por los recursos que generan para sectores clave como la salud. Cada sorteo se convierte en una oportunidad para soñar y, al mismo tiempo, para aportar al bienestar de los colombianos.

Si participaste en este sorteo del 21 de noviembre de 2025, revisa muy bien tu billete: podrías ser uno de los nuevos ganadores.

